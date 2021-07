Militaria Markt Arnhems Oorlogsmuseum

Zaterdag 3 en zondag 4 juli vindt bij het Arnhems Oorlogsmuseum de Militaria Markt plaats. Op zaterdag ben je welkom tussen 10.00 en 17.00 uur, op zondag tussen 10.00 en 15.00 uur. Op de binnenplaats zijn alle stands volgeboekt, daarnaast is er ruimte voor kofferbakverkoop. Reserveren voor een bezoek en/of aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom. De enige coronamaatregel die nog van kracht is de anderhalve meter afstand. Het museum is daarnaast ook gewoon geopend en toegankelijk.

Op de foto de stand in opbouw voor de Militaria Markt. Het Arnhems Oorlogsmuseum is gevestigd aan de Kemperbergerweg 780.

