ARNHEMSE HACKERS houden open dag

Kijk jij net even anders naar de wereld om je heen? Hoe je iets anders gebruikt dan waar het voor bedoeld is? Ben jij ook graag met alle vormen van creativiteit en techniek bezig? Kom dan naar de Open Dag van Hack42 om te ervaren dat ook jij een hacker bent!

We nodigen je uit voor de landelijke Hackerspaces Open Dag op zaterdag 30 maart. Iedereen is welkom in onze speeltuin voor volwassenen! Na een lange periode van verhuizing en verbouwing, zijn de deuren weer geopend vanaf 10:00 tot 17:00 uur. Aanmelden voor de open dag is niet nodig, het wordt wel op prijs gesteld als pers zich vooraf meldt en de privacy van de aanwezigen respecteert.

Tijdens een van onze rondleidingen laten we je graag zien wat er gebeurt en mogelijk is binnen een hackerspace. Daarnaast zijn er diverse kleine workshops en interessante opstellingen om te bekijken.

Hack42 beperkt zichzelf niet in wat er mogelijk is in de hackerspace. In het gebouw zijn verschillende gezamenlijke werkruimtes waar ook regelmatig workshops worden gehouden en er is daarnaast ook een computermuseum aanwezig. Plezier en het delen van kennis staan bij Hack42 voorop. Zo kunnen deelnemers solderen, houtbewerken, metaaldraaien, programmeren, t-shirts bedrukken, 3d-printen, lasersnijden… bedenk het maar en het is mogelijk. De workshops en cursussen gaan over technische onderwerpen zoals Python programmeren tot zelfs een introductiecursus veterstrikken. Ook worden er regelmatig lezingen gehouden door externen. Maar bovenal kunnen deelnemers natuurlijk aan hun eigen project(en) werken.

Recent zijn wij verhuist naar de Cruquiusweg op bedrijventerrein Het Broek. Hierdoor zijn wij met het openbaar vervoer goed te bereiken. In het nieuwe pand van 440 m² bieden we weer een inspirerende dynamische omgeving aan veel creatievelingen die daarmee Arnhem een nog mooiere stad kunnen maken.

Vind je Hack42 toch te ver? Kijk dan op https://hackerspaces.nl/open-dag/ welke andere hackerspaces deze dag hun deuren openen, zoals bijvoorbeeld de andere Gelderse hackerspace NURDspace in Wageningen.

Het adres van Hack42 is: Cruquiusweg 3 te Arnhem. Tot snel!

Reacties