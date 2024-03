Sacha Bronwasser bij Het Colofon

Sacha Bronwasser komt woensdagavond 20 maart naar Boekhandel Het Colofon in de Bakkerstraat. Sacha Bronwasser is de schrijfster van de succesroman ‘Luister’ die al maanden in de Bestseller60 staat van het CPNB. Zij komt naar Het Colofon voor een interview, waarna gelegenheid bestaat het boek te laten signeren.

Sacha Bronwasser is schrijver, spreker, kunsthistoricus en curator, in wisselende volgorde. Ze debuteerde als romanschrijver in oktober 2019 met het veelgeprezen ‘Niets is gelogen’. In februari 2023 verscheen haar tweede roman ‘Luister’. Opnieuw werd het boek unaniem lovend besproken en eindigde het hoog in de eindejaarslijstjes van toonaangevende media. Van ‘Luister’ zijn inmiddels meer dan 60.000 exemplaren verkocht.

Het bezoek en het interview vindt plaats in het kader van de traditionele Boekenweek. Meer over Sacha Bronwasser en Luister op www.hetcolofon.nl

Woensdag 20 maart

20.00-22.00 uur (inloop 19.30 uur)

tickets € 10,- (Gelrepas/CJP € 5,-)

Aanmelden per mail: bestel@hetcolofon.nl

