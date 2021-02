Arnhemse klimaatcoalitie slaat klimaat-alarm

Op 14 maart 2021 klinkt in meer dan 35 Nederlandse steden het klimaatalarm. Ook 5 Gelderse steden pakken dit groots aan. Duizenden mensen in het hele land zullen vanaf 14:00 uur stilstaan voor het klimaat. En om precies 15:00 uur luiden deze mensen een zelf meegebracht alarm. Omdat de regering de urgentie niet voldoende inziet, slaat de bevolking alarm, is het idee. Dat is drie dagen voordat iedereen naar het stembureau gaat. Arnhem heeft een eigen bijzondere klimaatcoalitie.

Klimaatverkiezingen

Op 17 maart zijn de landelijke verkiezingen. Met deze actie wil de klimaatcrisiscoalitie de politiek op 14 maart laten weten dat we echte oplossingen en eerlijk herstel eisen. En dat men bewust moet stemmen. Dit zijn dé klimaatverkiezingen, want de tijd dringt. Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat twee derde van de Nederlanders het klimaat belangrijk vindt bij hun stemkeuze tijdens de verkiezingen van maart. Ook 91% van kiezers van VVD en CDA willen bijvoorbeeld dat de overheid ervoor zorgt dat grote bedrijven zich aan het klimaatakkoord houden.

Landelijk steunt regionaal

De landelijke Klimaatcrisiscoalitie, bestaande uit oa FNV, Milieudefensie, Extinction Rebellion, Fridays for Future wil namelijk dat iedereen, maar vooral de regering de urgentie van de klimaatverandering ziet. Ook is er in het hele land samenwerking met gebedshuizen en middelbare scholen die hun klokken zullen luiden. De klimaatcoalitie hoopt op een grote opkomst, maar niet zonder de veiligheid uit het oog te verliezen. Sympathisanten kunnen zich aanmelden via www.klimaatmars2021.nl, om zodoende de aantallen te kunnen monitoren ivm de meest actuele corona-regels.

Arnhemse klimaatcoalitie heeft grote ambities

In Gelderland zal op 14 maart in de steden Arnhem, Nijmegen en Wageningen, Culemborg en Apeldoorn overal het klimaatalarm klinken. In Arnhem wordt dit georganiseerd door de Arnhemse Klimaatcoalitie. Deze heeft grote ambities en vele verbetervoorstellen. Met meer dan 70 aangesloten organisaties wil De Klimaatcoalitie ook na 14 maart druk blijven uitoefenen voor meer maatregelen tegen klimaatverandering. Zie de website: www.klimaatcoalitie.org.

“We maken ons grote zorgen over de oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering. De klimaatcrisis is de grootste uitdaging van onze tijd,” aldus Marloes van de Arnhemse Klimaatcoalitie. Zelfs nu al overlijden er wereldwijd vele malen meer mensen door de gevolgen van de klimaatcrisis dan van Covid-19, maar er wordt niet naar gehandeld. De vele bosbranden, mislukte oogsten vanwege droogte, de hitte en overstromingen van de afgelopen jaren zijn slechts voorbodes. En dit zal extreem toenemen, als de politiek haar beleid niet radicaal zal wijzigen. Nederland loopt achter met haar beleid. De hoogste rechter van Nederland oordeelde in de Urgenda Klimaatzaak dat de mensen die nu leven een groot risico lopen om te sterven aan de gevolgen van klimaatverandering.

Een veilig podiumprogramma

Het podiumprogramma op 14 maart in Arnhem zal veilig en divers zijn: op het marktplein zullen stippen staan zodat ieder veilig op afstand kan blijven stilstaan. Er komt behalve een podium ook een zeilboot te staan waarop diverse jongere en oudere sprekers, kunstenaars en zelfs theatersporters het publiek zullen informeren over klimaatverandering en een mooie gezellige sfeer creëren. Ook zal er een landelijke bijdrage te horen zijn. Het zal een bijzonder gevoel zijn dat op dat moment precies hetzelfde gebeurt in nog 39 steden met als toetje het klimaatalarm om 15:00 door heel Nederland. Wie dit ondersteunt, kan een gekleurd hart op zijn raam hangen.

#klimaatalarm

Ook voor de mensen die liever thuis blijven is een programma. Want iedereen in heel Nederland, die deze zorg deelt, wordt gevraagd om zich aan te melden op <http://www.klimaatmars.nl/> www.klimaatmars2021.nl. Men kan ook een livestream volgen via deze aanmelding en om 15:00 uur de voordeur open doen om zelf het klimaatalarm te laten horen.

Klimaatmanifestatie 14 maart 14:00 -15:30 uur markt Arnhem

Aanmelden: www.klimaatalarm2021.nl

Achtergrond informatie: www.klimaatcoalitie.org

Meenemen: mondkapje en eigen “alarm” en eventueel protestbord

Liever vanuit thuis? Ook aanmelden op www.klimaatalarm2021.nl.

Livestream vanaf 14:30 en alarm bij voordeur om 15:00 uur

Klimaat alarm op RTV Arnhem

