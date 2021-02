Weer ánder weer

Komend weekend ziet er weer héél anders uit dan de afgelopen periode! We kijken even terug op twee winterse weken met een paar foto’s.

De hoofdfoto bij dit artikel kregen we in de mailbox op 7 februari: ‘Voor mij zit aan deze winterpret ook een bitter smaakje. Toen ik nog erg jong was, niet zo lang geleden, sneeuwde het elke winter en was het doodnormaal. Maar, met elk jaar dat we broeikasgassen blijven uitstoten wordt sneeuwpret voor mijn kinderen onwaarschijnlijker. De sneeuwman heb ik met veel pret gemaakt. Hij staat op de markt en heeft een boodschap voor iedereen!’ schrijft Joost.

Het weekend er na konden we schaatsen

Terwijl het hoogstaande water in de uiterwaarden al aan het zakken was

Het lukte de gemeente door de weersomstandigheden niet het vuil op te halen

Ook op de Immerlooplas werd volop geschaatst!

En nu: een lenteweekend! Veel plezier.

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties