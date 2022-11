Arnhemse leerlingen planten ruim 4000 struiken en bomen tijdens Boomfeestdag

Tijdens de jaarlijkse Nationale Boomfeestdag hebben leerlingen van Arnhemse basisscholen op verschillende locaties in de stad vandaag ruim 4000 inheemse bomen en struiken geplant. Zij deden dat samen met vertegenwoordigers van de gemeente en Natuurcentrum Arnhem, dat dit jaar 60 jaar bestaat.

In Rijkerswoerd, Sonsbeek en Koningsheide waren leerlingen van Het Klinket, De Wijzer, ‘t Panorama, De Witte Vlinder en de Arnhemse Montessori School woensdagochtend druk in de weer met schoppen en jonge aanplant. Voorafgaand aan het planten van de bomen en heesters kregen alle kinderen afgelopen week een gastles van Natuurcentrum Arnhem om stil te staan bij het belang van bomen voor onze stad en een klimaatbestendige toekomst. De kinderen toonden zich ijverige leerlingen en konden tijdens de boomfeestdag al snel zelfstandig aan de slag. Halverwege de ochtend was er natuurlijk even tijd voor wat fruit en drinken.

Wethouders mee

In Rijkerswoerd, bij de Rosa Luxemburgstraat, hielp wethouder Cathelijne Bouwkamp (Groen en Klimaatadaptatie) mee met groep 7 van de nabijgelegen basisschool Het Klinket. Samen zetten ze ruim 400 inheemse planten als kornoelje, verschillende wilgensoorten, sleedoorn en gelderse roos in de grond. ‘Ongelooflijk knap dat de groep in een ochtend zo veel werk heeft verzet’, gaf Bouwkamp de leerlingen als compliment. ‘Dit is zo goed voor de natuur. Tegelijk leren de kinderen ook dat we in Arnhem meer groen willen. Zo kunnen we de gevolgen van warme zomers en harde plensbuien beter aan. Hopelijk zet het werk vandaag de leerlingen aan met elkaar te praten over de gevolgen van klimaatverandering.’

Bouwkamp stond ook stil bij Natuurcentrum Arnhem dat dit jaar een jubileum viert: ‘Al 60 jaar zet de stichting zich in voor een levendige groene stad en willen ze Arnhemmers, jong en oud, laten zien hoe je zelf een bijdrage kunt leveren aan een duurzame toekomst. Natuurcentrum Arnhem is een belangrijke partner om meer groen en duurzaamheid in onze stad te krijgen. Ik ben heel blij met hun bijdrage.’

Ook wethouder Marco van der Wel (Natuur, Milieu en Zorg) hielp op de Boomfeestdag mee met planten. Hij was aanwezig bij leerlingen van verschillende groepen van de Witte Vlinder en Montessori School aan de Koningsheide. Van der Wel: ‘Mooi om te zien dat leerlingen zo enthousiast aan de slag gingen. Meer groen is goed voor mens en dier. Door meer verschillende bomen te planten, krijgen we ook meer verschillende dieren. Dankzij hun werk vergroten we zo stap voor stap de biodiversiteit in Arnhem.’

Leerzaam kinderfeest

Geert Koning van Natuurcentrum Arnhem: ‘Door kinderen te leren over het belang van bomen voor onze leefomgeving en onze gezondheid zullen zij bomen meer waarderen en in de toekomst willen behouden. Daarom zetten wij ons als Natuurcentrum Arnhem ieder jaar weer graag in, om van boomfeestdag een mooi en leerzaam kinderfeest te maken.’

Reacties