Saaie muur of wc-deur fleurt op met Arnhem 2023 kalender

Een beetje Arnhemmer leest niet alleen het stadskatern van De Gelderlander, maar schaft zich ook de Arnhem Toen en Nu 2023 Jaarkalender aan. Al was het maar om hem bij Sinterklaas of kerstmis cadeau te geven. De kalender voor 2023 is nu verkrijgbaar.

Wat er allemaal in te zien valt – en dat 12 maanden lang – zal de rechtgeaarde Arnhemmer niet verbazen. Natuurlijk heeft hij weet van hoe al die plekken en plekjes er heel vroeger, vroeger én vandaag uitzien. Op Facebook leest hij erover bij Oud-Arnhem die zo trouw door oud-journalist Peter Bloemendaal wordt gevuld. In de Arnhemse Koerier wordt hij op de redactionele pagina’s bijgepraat over wie er nu weer jubileert en hoeveel inwoners Schuytgraaf anno vandaag telt. Uiteraard mag het aloude weblog Arnhem-Direct hier niet worden vergeten. Die doet ondanks alle tegenslagen nog steeds kond van Arnhemse zaken en zaakjes. De belangrijkste lokale media zijn nu wel genoemd. Hoewel, de Arnhemsche Courant nieuwsblog sinds 1814, die door Patrick Arink nieuw leven werd ingeblazen, moet zeker worden vermeld. Diens online onthullingen over Arnhemse (politieke) beerputten zullen redacteuren van De Gelderlander vaak met rode oortjes lezen.

Maar ik dwaal af. De Jaarkalender 2023 voegt iets substantieels toe. Op 12 grote pagina’s worden oude en nieuwe foto’s getoond van memorabele plekken in de stad. Op de ene bladzijde is dat het Willemsplein met zijn grand-restaurant Royal, op andere bladzijden zijn dat de Westervoortsedijk, de rosse buurt, de Velperweg, enzovoort, enzovoort. En dat 60 foto’s lang. Prachtig beeldmateriaal met aanvullende teksten van Rob van der Berg.

De kalender kost een kleine 20 euro en is verkrijgbaar bij Het Colofon, Hijman Ongerijmd en verschillende andere boekwinkels waaronder Bruna. Ook bij vestigingen van Primera in Duiven en Huissen is de kalender te scoren. Volgens de samenstellers van de kalender is de stad Arnhem in de loop der tijd sterk veranderd. Al dan niet ten voordele, maar de keuze is aan u.

Beeld: cover van Jaarkalender 2023, foto Kees Crone

