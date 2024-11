Arnhemse Wijnactie voor drie goede doelen

RT15 Arnhem is een mannenclub die vriendschap bevordert en de uitwisseling van kennis, ervaringen en meningen stimuleert. Mannen tussen de 30 en 40 jaar die samenkomen om te groeien en te leren van elkaar. Een mannenclub die gelooft in de kracht van vriendschap en samenwerking met als doel om elkaar te inspireren en te helpen, zowel in persoonlijke als professionele ontwikkeling.

RT15 Arnhem zet zich ook actief in voor de gemeenschap door samen te werken, wordt een positief verschil gemaakt met de omgeving. Deze mannenclub maken we een positief verschil in onze omgeving. RT15 Arnhem is meer dan alleen een club; het is een plek waar je jezelf kunt ontwikkelen en tegelijkertijd iets goeds kunt doen voor anderen. Deze mannen organiseren de Arnhemse wijnactie.

Drie goede doelen

Dit jaar steunt de Arnhemse Wijnactie niet één, maar drie fantastische goede doelen! Door wijn te bestellen wordt direct bijgedragen aan goede doelen in Arnhem en haalt u een prachtig pakket met heerlijke wijnen in huis. De wijnkopers van Robbers en van den Hoogen hebben een prachtig pakket samengesteld dat uitermate geschikt is als relatiegeschenk of cadeau voor tijdens de feestdagen. Dubbel genieten: goede doelen worden gesteund en u of uw relatie geniet van heerlijke wijnen. Doe mee en steun de doelen door via onderstaande link wijnpakket(ten) te bestellen voor uzelf of voor uw zakenrelaties.

De opbrengst van deze actie wordt evenredig verdeeld over deze drie goede doelen:

De Blauwe Tomaat

Ome Joop’s Tour

Huis van herinnering – Openluchtmuseum

Het pakket wijnen zit verpakt in een prachtige houten kist met een daarop een artwork: een waar collectors item. Klik hier voor de actie.

