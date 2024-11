Het Nieuwe Kader is verhuisd, nog meer greenscreen

De virtuele wereld van en in 3D bevindt zich op de Mercatorweg 52 in Arnhem. Virtual production, Augmented Reality, Visual Effects, Motion Capture: de nieuwste technieken op het gebied van animatie zijn dagelijkse kost bij Het Nieuwe Kader. De beide eigenaren Berko Mulder en Niels Bosch hebben recent door de verhuizing met hun bedrijf Het Nieuwe Kader een voorschot genomen op een toekomst in de digitale wereld van morgen.

Het bedrijf was jarenlang gehuisvest op een locatie aan de Nieuwe Kade, waarvan al langer duidelijk was dat het slechts een tijdelijke situatie betrof. Aan de Badhuisstraat was de studio gevestigd met een ruime L-vormige greenscreen.. Op de Mercatorweg doet Het Nieuwe Kader er nog een schepje bovenop. De nieuwe greenscreen heeft afmetingen van 6 meter hoog, 10 meter breed en 7 meter diep. Met ruim 70m2 vloeroppervlak en nu dus U-vormig is sprake van een ruim portaal naar een andere wereld.

Berko Mulder: “Ik denk dat we met recht kunnen zeggen dat Het Nieuwe Kader met deze faciliteit weer een van de grootste greenscreen studio van Oost-Nederland heeft. Natuurlijk weer een roldeur van vier meter breed zodat er de mogelijkheid is om met een auto naar binnen te komen. Het maakt ons extra trots dat we alles in eigen beheer hebben gedaan.”

De greenscreen in de U-vormige limbo vormt het hart van de studio en kan compleet naar wens worden aangepast. Geen voorkeur voor groen, het kan realtime worden omgezet in elke kleur. Inrichten als theater of dansvloer? De ruimte is rondom voorzien van mooie donkerblauwe velours gordijnen en naar wens af te dekken met zwarte vloerbedekking. De mogelijkheden voor belichting zijn er in vele soorten dankzij een in hoogte verstelbaar lichtplafond, een wand en voorgrond die uitgelicht kunnen worden. De greenscreen is perfect uitgelicht met een kleurtemperatuur van 5400 Kelvin.

Nogmaals Berko Mulder: “In de zoektocht naar de nu gekozen locatie is het altijd onze wens geweest in Arnhem te blijven. De stad herbergt zoveel creatief talent, we denken met deze faciliteit te kunnen voorzien in een grote behoefte voor kleine en grote organisaties in de hele regio. Goed bereikbaar, gratis parkeerplaatsen voor de deur en voorzien van alle faciliteiten zoals een compleet uitgeruste keuken, extra apparatuur, een lounge- en visagieruimte. Alles voor een feilloze professionele productie.”

Bezoek de 3D parel van het Oosten op www.hetnieuwekader.nl.

