Augustijnestraat in Arnhem viert Week van de Buurttafel

Via haar ergotherapeut werd Jolanda in oktober 2021 geattendeerd op de Nextdoor app in haar zoektocht naar een hulp in het huishouden. Twee maanden geleden kwam daar een oproep voorbij voor het organiseren van een buurttafel voor de Week van de Buurttafel die plaatsvond tussen 18 en 26 juni. Aangezien Jolanda als nieuwe buurtbewoner van de Augustijnestraat in Monnikenhuizen nog niet de kans had gehad om zich voor te stellen greep ze met de organisatie van een buurttafel die kans.

Na de lockdowns

Samen met enkele buren versierde Jolanda op woensdag 22 juni een stukje openbaar groen en voorzien van tafels en stoelen met gezellige kussentjes. Toen om half zes de barbecue werd aangestoken kregen ze menig buurtbewoner aan tafel. Iedereen nam iets mee in de vorm van een fles wijn of BBQ-pakket en ook waren er zelfgemaakte salades.

Achter de woningen 491 en 493 staan bovendien twee monumentale bomen, die toevallig die dag aan een inspectie werden onderworpen. De dame die de inspectie deed liet de buurt meteen weten dat de bomen in goede conditie zijn en sloeg een kopje thee ook niet af. De buren van de Augustijnestraat kijken terug op een geslaagd evenement. Na twee jaar vol lockdowns was er prettig onderling contact tussen de buurtbewoners en dat was erg waardevol.

Nextdoor

Het buurtfeest werd georganiseerd in het kader van de nationale Week van de Buurttafel , en initiatief van buurtplatform Nextdoor waarbij ruim 8.000 buren door heel Nederland tussen 18 en 26 juni met elkaar aan tafel gingen om elkaar beter te leren kennen.

