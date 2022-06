Wijkspektakel: Podium van de Wijk in de Geitenkamp

Op zaterdag 9 juli van 14/22u en zondag 10 juli van 12/17u vind aan de Larikshof onder in de Geitenkamp het Wijkspektakel plaats. Voor de tweede keer op rij slaan Hoogte80 Festival, Kunst op de Bult, Rozet Arnhem en Gemeente Arnhem dit weekend de handen ineen voor een Podium van de Wijk in het geliefde Geitenkamp!

Verwacht twee dagen met theater, muziek, verhalen, workshops, een openpodium voor al het wijktalent, een kunst- en rommelmarkt, kinderactiviteiten, een ongedwongen sfeer, en naar verwachting: lekker weer!

Verassingen

Het Podium van de Wijk werd ook in 2021 gevierd, toen het er op leek dat de coronamaatregelen versoepeld werden. Maar de organisatie werd gedwongen het toch lokaal en klein te houden. Van dit tweede wijkspektakel kunnen nu veel meer Bultbewoners en andere Arnhemmers meegenieten. Dus kom langs en laat je verrassen door wat de Geitenkamp allemaal te bieden heeft, tijdens een cultureel maar vooral gezellig weekend voor jong en oud!

Als tipjes van de sluier: een heksenbezem, vliegend tapijt les, knutselen, sport en spel, circusworkshops en meer voor jong; verhalen van De Schatgravers, theater en muzikale sprookjes uit de wijk, optredens van Witte Vlinder leerlingen, dansworkshops, coronaproof ervaringstheater in een labyrint waar een oeroud mythisch fabelwezen huist (‘Aai mij’ van collectief STILTLIFE StreeTTheater), muziekoptredens van Abrazo (Europese volksmuziek) en Easnadh voor ook alle andere leeftijden. Het belooft een enorm rijk gevuld weekend te worden, met uiteraard ook koffie, thee, koek en een bar. Switi verkoopt tijdens het hele weekend voor een vriendelijke prijs uit haar Surinaamse keuken.

Bijna alles gratis

De meeste activiteiten zijn gratis, voor sommige wordt een euro gevraagd of gaat men met de pet rond. Contant geld meenemen is dus aan te raden. Maar kom vooral langs om van de sfeer te genieten, want dat is gratis!

Het Podium van de Wijk heeft ondertussen een eigen Facebookpagina @podiumvdwijk en een Instagram account @podiumvandewijk, maar de meeste nadere aankondigingen zullen te vinden zijn via de sociale media van de organisatoren óf op hoogte80festival.nl/pvdw of Rozet.nl

