Bewoners en ondernemers Klarendalseweg niet blij met cadeau van Museum Arnhem

De kopse muur bovenaan de Tedingstraat, hoekje Klarendalseweg, is al weken onderwerp van gesprek in de buurt, omdat het Museum Arnhem die muur uitgekozen heeft voor het vierde kunstwerk wat onderdeel uitmaakt van hun ‘cadeau aan de stad’ vanwege haar 100ste verjaardag. Maar niet iedereen is blij met het plan.

Museum Arnhem trakteert

Half oktober heeft het museum 300 flyers huis-aan-huis in de wijk verspreid, waarna men op vrij korte termijn een stem uit kon brengen op drie voorstellen voor een muurschildering. Ook online was er aandacht voor het project, ‘Museum Arnhem trakteert‘.

Donderdag 11 november kwam het museum met de volgende bekendmaking in de mailbox van wijkkrant Klarendal: ‘De afgelopen weken hebben jullie als buurtbewoners je stem uit kunnen brengen uit drie voorgestelde kunstwerken voor de nieuwe muurschildering in Klarendal. De wijk heeft gekozen voor het kunstwerk van Helma Pantus getiteld ‘Gesprek in de sneeuw’ (1990). Schilderscollectief De Strakke Hand start eind november met de realisatie van deze muurschildering aan de Klarendalseweg. Neem gerust een kijkje als de schilders zijn begonnen! Namens Museum Arnhem: hartelijk dank voor het uitbrengen van jouw stem!’

Niet iedereen blij

Al direct in oktober reageerden enkele bewoners met ook alternatieve ideeën; niet iedereen was blij met de drie voorstellen. Om die reden komen bewoners en ondernemers van de Klarendalseweg in actie. Zij schrijven: ‘Een van de belangrijkste redenen is dat die muur totaal niet geschikt is voor een wand-vullende schildering. Er is geen goed zicht op, er staat een boom voor die het zicht erop ontneemt en de muur maakt ook nog eens onderdeel uit van een uitgebreid groenplan voor de hele Tedingstraat. Het ontwerp van het groenplan wordt nu aangepast aan het feit dat er een muurschildering komt. Bovendien is het beeld van het muur-vullende schilderij in combinatie met de gevels die er aan vast zitten, geen aanwinst voor de straat en heeft het schilderij niets van doen met Klarendal.’

‘Daarnaast kwam er van diverse kanten uit de wijk nog een vraag richting Museum: “Waarom geen Arno Arts op de muur daar?” Arno Arts (1947 – 2018), ‘Wereldberoemd in Arnhem’ zoals hijzelf grapte, de zeer geliefde kunstenaar in zijn Klarendal. Hij werkte en woonde meer dan 30 jaar in het Zijlstra-pand recht tegenover de Tedingstraat. Velen kennen Arno zoals hij vaak bij mooi weer buiten voor zijn atelier aan het werk was.’

Muurvast

De betrokken bewoners zijn met het Museum Arnhem in gesprek gegaan. Zij hadden niet de indruk tot een oplossing te kunnen komen. ‘De plannen van het museum blijken muurvast in de agenda te staan en het hele gesprek was een farce. Het diende alleen om het museum de gelegenheid te geven om te kunnen uitleggen waarom ze dit plan koste wat het kost willen uitvoeren.’

‘Een van de argumenten van het museum, bij monde van Davida de Hond (Hoofd Publiek en Programma) en Marlies Spijker (Projectleider evenementen & activiteiten) is dat de werken die het museum van Arno Arts in de collectie heeft, niet geschikt zouden zijn voor deze plek. Maar daar zijn wel degelijk mogelijkheden voor, alleen niet muur-vullend, zoals het museum graag zou willen’, aldus de bewoners die het gesprek aan waren gegaan.

Enquête

De omwonenden maken op dit moment een enquête ‘Wat zou Klarendal het liefste willen?’ die eerdaags van de drukker komt, om er achter te komen wat Klarendallers zouden willen en of de uitkomst anders zou zijn geweest wanneer er vooraf meer inspraak was geweest. De Klarendalse wijkmedia heeft deze alvast gepubliceerd en omwonenden benaderen de Gelderlander.

Helma Pantus – ‘Gesprek in de sneeuw’, de keuze van Museum Arnhem gebaseerd op 60 reacties uit de wijk

Een van de ‘scraps’-tekeningen van Arno Arts in het bezit van Museum Arnhem

“MM” van Arno Arts – in het bezit van Museum Arnhem

