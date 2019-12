Bij de tijd met Arnhem Jaarkalender 2020

Uiteraard kunt u op uw smartphone zien welke dag het vandaag is. Vanaf 1 januari 2020 kan dat ook – zéér old school – op een Arnhemse muurkalender. De Arnhem Toen en Nu, Jaarkalender 2020 mag niet ontbreken in uw Arnhem-parafernalia collectie.

Schreef ik deze week nog over de originele wijze om Arnhem voor het voetlicht te brengen, ik bedoel het Jumbo-spaaralbum van Arnhem de Genoeglijkste, vergat ik de eerder gelanceerde Arnhem Toen en Nu Jaarkalender 2020. Begin december werd dit mooi uitgevoerde, full colour, met-ringband-document met de nodige kwinkslagen gepresenteerd in boekhandel Het Colofon in de Bakkerstraat.

Mart Smeets

Om precies te zijn, op 7 december jl. ontvingen oud-Arnhemmer Mart Smeets (veelschrijver, rtv presentator, beroepsbabbelaar) en Gerrit Dassen (alias burgemeester van Klarendal) uit handen van oud-Gelderlander journalist Will Plooster een exemplaar. De kalender (afmeting 37×25 cm, oblong-formaat) toont per maand een Arnhemse locatie die in de loop der jaren sterk veranderde. Januari 2020 toont bijvoorbeeld de Velperweg in oude zwart/wit foto’s (Tivoli en garage Moll), waar fotograaf Gerth van Roden de plaatjes maakte van de situatie anno nu. De begeleidende teksten schreef Arnhemmer Rob van der Berg, tevens bedenker van de kalender.

Anekdotes

Het resulteerde in bijna vijftig foto’s die bij talloze (oud)-Arnhemmers vele herinneringen en heimwee-gevoelens zullen oproepen. Volgens een artikeltje in de Arnhemse Koerier was het een vrolijke boel bij de presentatie. Smeets én Dassen waren aan elkaar gewaagd en vertelden de ene na de andere anekdote over – hoe kan het anders – Arnhem.

De kalender kost nog geen 20 euro en is verkrijgbaar bij Het Colofon, Hijman Ongerijmd en verschillende andere boekwinkels. Ook bij vestigingen van onder andere Bruna en Primera in Arnhem, Doorwerth, Duiven, Oosterbeek en Velp is de kalender te scoren.

De pay off in het colofon van de kalender meldt dat een deel van de opbrengst wordt gedoneerd aan de facebookpagina Oud-Arnhem. Een alleszins sympathiek doel, dunkt mij.

Beeld: cover van Jaarkalender 2020, foto Kees Crone

