Prachtige mini-voorstellingen tijdens Posbank Kerstwandeling

Wandelen over de schitterende Posbank en ondertussen genieten van tal van mini-voorstellingen: dat kan tijdens de Posbank Kerstwandeling die zaterdag 21 december voor de tweede keer plaatsvindt.

Ongekend Kerstgevoel

Het programma is inmiddels volledig bekend: tijdens een prachtige wandeling van het Posbankpaviljoen naar het Koetshuis Heuven komen de wandelaars langs een zestal huizen, waar betekenisvolle thema’s uit het Kerstverhaal door koren, dichters, acteurs, vertellers en midwinterhoornblazers worden verbeeld. Ook ontmoeten de wandelaars onderweg de Rhedense schaapskudde bij de Schaapskooi en kan men de creatieve tekeningen zoals gemaakt door kinderen bewonderen. De wandeling eindigt bij/in het monumentale Koetshuis Heuven nabij het bezoekerscentrum Veluwezoom, waar onder het genot van een hapje en drankje nagepraat kan worden. Deze middag zal u dan ook een ongekend Kerstgevoel geven. Niet per se in religieuze zin, maar wel in de sfeer van het universele verhaal over hoop en liefde. Vorig jaar namen 700 wandelaars deel.

Wandelen wanneer het uit komt

Ga naar www.deposbankkerstwandeling.nl om u in te schrijven. Kies daarbij de starttijd van uw voorkeur. Het doel hiervan is dat we daarmee een mooie spreiding van de bezoekers krijgen en men dus in alle rust kan wandelen en kan genieten van de voorstellingen. Duidelijke wegwijzers leiden de deelnemers – als u met de auto komt – naar parkeerplaatsen. Men kan ook met de fiets naar het bezoekerscentrum komen. Vervolgens brengen duurzaam aangedreven bussen de wandelaars – onder leiding van een herder – in groepen naar boven. Het programma start dus in feite al in de bus. De mensen die van een extra stevige wandeling houden kunnen een extra lus lopen die ongeveer 5 kwartier in beslag neemt. Na die extra lus kom je vanzelf terug bij het beginpunt van hoofdroute die bovenop de Posbank start. Daarna loop je de hoofdroute (ongeveer 5 kwartier) met de mini-voorstellingen.

Met de wandeling draagt u bij aan het werk van goede doelen-organisaties. De opbrengst zal gelijkelijk worden verdeeld over drie organisaties te weten Natuurmonumenten, Stichting Ons Raadhuis in Velp en de Rhedense Schaapskudde.

Ga nu naar de website www.deposbankkerstwandeling.nl voor alle informatie en schrijf u in op het tijdstip van uw voorkeur.

De Posbank Kerstwandeling is een initiatief van de Rotaryclub Rheden-Rozendaal.

