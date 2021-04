Wijkbewoners en sociale partners in Klarendal, Sint Marten een aanpalende wijken, ondersteunen samen mensen in de wijk met handgemaakte bloemen. Op initiatief van het Wijkatelier van Inloophuis Sint Marten Klarendal, maken bewoners en werkers in de wijk 100 papieren bloemen, die vervolgens worden uitgereikt aan bewoners in de wijken Sint Marten, Klarendal en Spoorhoek, die in deze coronatijd veel alleen zijn.

Allerlei verschillende partijen zetten zich hiervoor in. Zoals deelnemers van de praktijkleerroute Arnhem-Noord, studenten van Rijn IIssel en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, medewerkers van het pastoraat van het Inloophuis, medewerkers van Rijnstad, en bewoners van de wijk die in uiteenlopende groepsverbanden bijeenkomen om de bloemen te maken.

Coronaproof deel uitmaken

Op 14 en 15 april gaan participatiewerkster Anja van Hal, buurtpastor Ellie Smeekens en studenten van de verschillende betrokken opleidingen rond door de wijk om de mensen een zelfgemaakte bloem aan te bieden. ‘Wij gaan daarbij zeer voorzichtig te werk’ vertelt Anja. ‘We blijven aan de voordeur staan en mijden fysieke aanrakingen. Toch is zo’n contactmoment ongelofelijk belangrijk. Je kan dan kan belangrijke signalen oppikken. En nu is het extra bijzonder, omdat een zelfgemaakte bloem meer uitdrukt dan een paar gesproken woorden. Zo weten mensen dat er aan hen gedacht wordt. Dat ze deel uitmaken van de wijk.’

Met en voor bewoners

Bloemen voor de Buurt is een project van het Wijkatelier, dat deel uitmaakt van Inloophuis Sint Marten, in samenwerking met participatiewerk van Rijnstad en Villa Klarendal en de opleidingen Rijn-IJssel en de HAN.

‘Wij maken beeldende kunst met de bewoners, voor de bewoners en door de bewoners’ vertelt Berengaria Liedmeier van het Wijkatelier. ‘We nodigen bewoners en werkers in de wijk uit hun creatieve potentieel in te zetten voor een rijker en mooier wijkleven. Bloemen voor de Buurt is daar een goed voorbeeld van.’

Ondertussen wordt er in de hele wijk aan de bloemen gewerkt. ‘Het is mooi om te zien hoe iedereen er gezamenlijk de schouders onder zet, en tegelijkertijd met de zelfgemaakte bloem iets van haar of zijn individualiteit uitdrukt’ vertelt Liedmeier. ‘Zo ontstaan veelkleurige boeketten, die staan voor de solidariteit en de culturele rijkdom in de wijk.’

