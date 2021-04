Introdans pilotvoorstelling ‘Testen voor Toegang’

Introdans maakt deel uit van de pilot ‘Testen voor Toegang’ en danst op 13 april om 19.30 uur de voorstelling CELEBRATING NILS in Stadstheater Arnhem. Al maanden repeteren de dansers voor de voorstelling CELEBRATING NILS. “We zijn enthousiast deel uit te maken van deze pilot. Alle dansers staan te popelen om weer live te kunnen dansen voor het publiek, dat is tenslotte wat we het liefste doen”, aldus artistiek directeur Roel Voorintholt. De voorstellingen zijn onderdeel van een reeks pilotvoorstellingen. Het publiek toont bij de ingang van het theater zowel een ticket als een negatieve coronatest.

CELEBRATING NILS

De internationaal geroemde Nederlandse choreograaf Nils Christe maakte in 1981 zijn eerste choreografie voor Introdans, Rounds. Nu, 40 jaar later, telt het Introdans-repertoire maar liefst 25 werken van deze meester van de pure dans, wiens balletten door meer dan 70 gezelschappen wereldwijd gedanst worden. Introdans viert dit bijzondere jubileum met het feestelijke CELEBRATING NILS, bestaande uit twee van Christes hitproducties uit de afgelopen vier decennia: Fünf Gedichte en Le Sacre du Printemps. Bindende kracht tussen de twee werken is hun in elk detail voel- en zichtbare muzikaliteit. Dit is het resultaat van Christes enorme kennis en begrip van muziek en de uitgebreide analyse die hij maakt van elke compositie die hij voor zijn werk gebruikt. Zijn balletten komen daardoor over als een natuurlijke voortzetting én versterking van de klankwereld die de componist heeft gecreëerd.

Wat is Testen voor Toegang?

Testen voor Toegang is een initiatief van Stichting Open Nederland. Het doel van Testen voor Toegang is het leveren van een bijdrage aan het heropenen van het sociaal leven in Nederland. Met een geldig corona testbewijs kunnen bepaalde culturele, sociale en sportieve activiteiten en evenementen weer bijgewoond worden. De overheid bepaalt welke sociale activiteiten en evenementen per wanneer en onder welke voorwaarden weer open mogen. Via www.testenvoortoegang.nl kunnen bezoekers van activiteiten en evenementen een afspraak maken voor de afname van een sneltest. Dit is alleen mogelijk als de betreffende activiteit of het evenement is aangemeld bij Testen voor Toegang en de bezoeker een toegangskaartje heeft gekocht.

Introdans is er voor iedereen



Inspirerende danskunstenaars uit de hele wereld maken het repertoire dat op wereldberoemde podia wordt gepresenteerd. Waardevol danserfgoed naast vernieuwende creaties. Eigentijdse stijlen voor een brede smaak en een groot publiek. Vanuit de kunst mensen verbinden met hun verbeeldingsvermogen en eigen danskracht. Inclusief, want iedereen kan dansen. Emoties worden invoelbaar: een rijke beleving. Introdans beweegt je!

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties