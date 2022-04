Bob Roelofs boekstaaft halve eeuw Arnhem

Een half jaar geleden zag Parels en Proefballonnen 2 het licht. In 180 pagina’s worden talloze Arnhemse wederwaardigheden opgedist waarvan de Arnhemmer nu en ná ons vast kennis wil nemen. Hoe verging het de stad in het decennium 2011-2020? Hadden de burgemeesters een VVD-, PvdA- of wellicht CDA-signatuur? En waarom kwam het Kunstencluster toch niet aan de Rijnkade?

Een recensie kan wat mij betreft nooit te laat worden geschreven

November vorig jaar publiceerde Bob Roelofs Parels en Proefballonnen 2, Kroniek van Arnhem, 2011-2020, waar hij tien jaar eerder het eerste Parels en Proefballonnen uitbracht over het voorafgaande decennium 2001-2010. Hierbij vergeet ik niet dat hij in 2020 het boek Arnhemse kwesties 1970-2000, met als ondertitel De Was Buiten Hangen, uitgaf. Zie hier in drie boeken vijftig jaar, ofwel een halve eeuw, Arnhemse geschiedenis.

Onderhoudend

In deel twee van zijn Parels en Proefballonnen gaat Roelofs in verschillende hoofdstukken nader in op onder andere de binnenstad, diverse stadswijken, Arnhemse kwesties, Vitesse en de lokale politiek. Zo beoordeelde hij eerder de periode 1970-2000 als een roerige tijd. De hoerenbuurt en het Gelredome moesten respectievelijk ontmanteld en gebouwd worden. Anno 2020 of zo u wilt 2022 is de Spijkerbuurt een keurige wijk en viert Gelredome bijna zijn vijfentwintigste verjaardag. De tippelzone op de Oude Veerweg is hardnekkiger. Die is onder toeziend oog nog steeds inbedrijf.

Ik wil maar zeggen problemen dienen zich aan, er wordt aan oplossingen gewerkt en decennia later zijn kwesties, dingetjes of anderszins compleet veranderd of de wereld uit.

Totaal beeld

Roelofs schrijft in al zijn publicaties – en dus ook in Parels en Proefballonnen 2 – op onderhoudende, prettige wijze. Hij noteert toegankelijk en schetst in zijn Arnhemse Kwesties 1970-2000, de Arnhemse machtspolitiek zonder te oordelen. Zoals het een historicus betaamt, zou ik willen zeggen.

Roelofs publicatie Parels en Proefballonnen 2 kan natuurlijk afzonderlijk worden gelezen. Interessant is evenwel de samenhang met het voorafgaande deel én het boek Arnhemse Kwesties 1970-2000. Met deze drie boeken wordt een redelijk totaal maatschappelijk- en politiek beeld van Arnhem geschetst tussen 1970 en heden.

John Swelsen brak in 2011 bij de allereerste Parels en Proefballonnen een lans voor meer Arnhemse geschiedschrijving. Ik onderschrijf dat. Het wordt mijns inziens tijd voor een politieke biografie van een oudgediende uit de Arnhemse politiek. Huidig Arnhem Centraal wethouder Bob Roelofs (1956) lijkt mij hiervoor een goede kandidaat.

Service-informatie: Bob Roelofs, Parels en Proefballonnen 2, Kroniek van Arnhem, 2011-2020, 2021, Uitgever Jeugdland, Arnhem, ISBN 9789090352978

