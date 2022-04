Iets betekenen voor een vluchteling in je eigen stad?

Buddy to Buddy zet zich in voor alle vluchtelingen die noodgedwongen hun thuisland moesten ontvluchten, en nu in Arnhem zijn. Dit doen we door hen te koppelen aan betrokken Arnhemmers. Een gastvrij welkom, waardoor nieuwkomers niet in eenzaamheid raken in dit voor hun vreemde land, maakt een enorm verschil. Wil jij je wereld open stellen en van betekenis zijn door jezelf te zijn?

Gelijkwaardigheid

Nu de dagen weer langer worden, de temperatuur stijgt en bijna alle maatregelen zijn komen te vervallen valt er weer van alles te ontdekken en te beleven in Arnhem en om omstreken. Neem je buddy mee op ontdekkingsreis en deel samen ervaringen. Zo vergroot je jouw wereld én die van een ander.

Wij koppelen je, samen met anderen, op basis van gelijkwaardigheid en gemeenschappelijke interesses, aan iemand die gevlucht is. Vier maanden ontmoeten jullie elkaar eens per week, waarbij wij zorgen voor diverse groepsactiviteiten en begeleiding met betrekking tot het contact. Dat maakt dat je er niet alleen voor staat.

Info avond

Op de informatiebijeenkomst op donderdag 28 april vertellen we graag meer over het buddytraject, over wat jij van ons kan verwachten en wat wij van jou verwachten. We starten om 20:00 uur bij A Beautiful Mess aan de Zijpendaalseweg 24a. Ben jij erbij? Leuk! Aanmelden kan via arnhem@buddytobuddy.nl en wordt op prijs gesteld, maar is niet verplicht. Wees welkom!

