Boekenweek 2022: Eerste liefde

Door de aanhoudende onzekerheid over de coronasituatie wordt de Boekenweek 2022 een maand verzet: deze vindt dit jaar plaats van 9 t/m 18 april. Het thema van dit jaar is: Eerste Liefde. De 87ste Boekenweek is een ode aan de eerste liefde. Een eerste liefde overspoelt je met gevoelens en verlangens die je eerder nog niet kende. Een nieuwe wereld vol behoeften, driften en onzekerheden openbaart zich. Om woorden te geven aan dat warme gevoel, aan die verwarring en heimwee, wenden we ons telkens weer tot de dichters en de schrijvers.

Rozet

Rozet organiseert tijdens de Boekenweek enkele activiteiten, waaronder een literaire avond met Marieke Lucas Rijneveld, schrijver van het Boekenweekessay en een live talkshow ‘Liefdesbang’ met Hannah Cuppen en KIMONO. Naast deze activiteiten heeft Rozet dit jaar weer een bundel gemaakt met bijdragen van Arnhemmers. Maar liefst 40 Arnhemmers stuurden gedichten, verhalen en tekeningen in, met als thema: Eerste Liefde. De bundel is vanaf 14 april te koop voor €2,50 in onze vestigingen en zolang de voorraad strekt.

Liefdesbang: een avond met KIMONO en Hannah Cuppen

Op maandag 11 april organiseert Rozet een live talkshow met de Arnhemse artiest en winnaar van de Arnhemse cultuurprijs, KIMONO en schrijfster Hannah Cuppen.

Het lijken twee aparte werelden: die van een 27-jarige artiest in de studio en die van een 48-jarige schrijfster van een bestseller. Toch kwamen deze twee werelden samen door het boek ‘Liefdesbang’ van Hannah Cuppen waarin het overwinnen van verlatingsangst en bindingsangst centraal staan.

KIMONO kreeg de bestseller tijdens de corona pandemie in zijn handen gedrukt. Wat de zanger overdag las, verwerkte hij onbewust ’s avonds in de studio in zijn muziek. Dit heeft geresulteerd in 13 tracks over thema’s als eigenwaarde, verbinding en (zelf)liefde.

Een mooie avond met gesprekken, spoken word en muziek. Dus kom langs!

Maandag 11 april | 19.30 – 21.30 uur | Rozet, Kortestraat 16

De toegang is gratis.

Schrijf je in via rozet.nl/boekenweek2022



Een avond met Marieke Lucas Rijneveld

Op dinsdag 12 april presenteren we een piekfijn programma met Marieke Lucas Rijneveld, schrijver van het Boekenweekessay.

Ook schrijvers Pelumi Adejumo en Hanneke Voskuilen komen langs, er is muziek van Boter Bij De Vis en de host van de avond is schrijver en tekenaar Jelko Arts. Het aantal plaatsen is beperkt, dus schrijf je snel in!

Dinsdag 12 april | 19.30 – 21.30 uur | Rozet, Kortestraat 16

Toegang: €10.

Schrijf je in via rozet.nl/boekenweek2022

Geen vrijreizendag met Boekenweekgeschenk 2022

NS deelt het volgende mee:

Traditiegetrouw vindt de vrijreizendag op de laatste zondag van de Boekenweek plaats. Duizenden mensen reizen op deze dag gratis met het Boekenweekgeschenk. Begin dit jaar heeft NS echter moeten besluiten om de vrijreizendag vanwege het coronavirus niet door te laten gaan. Op dat moment stegen de besmettingscijfers en was het nog onduidelijk hoe het virus zich zou ontwikkelen. We moeten dat besluit maanden vooraf nemen vanwege de logistieke operatie, denk aan het verlengen van treinen en geplande werkzaamheden. We realiseren ons goed dat het besluit inmiddels is ingehaald door de actualiteit nu er geen coronamaatregelen meer zijn. Helaas lukt het ons niet op zo’n korte termijn dit terug te draaien.

Reacties