Bouw mee aan de Blauwe Golven

Kom op zaterdag 17 juni naar de Dag van de Bouw op de Blauwe Golven. En bouw mee aan het grootste kunstwerk in de openbare ruimte van Nederland.

De komende tijd wordt de Blauwe Golven opgeknapt. Kom langs en leg ook een steen.

Activiteiten

Naast het leggen van stenen zijn er ook rondleidingen. Tijdens de tour vertellen we u over de voortgang en de achtergronden van het project. Ook aan de jonge bezoekers is gedacht: voor hen is er een kraantje en een speelkussen.

Start

Aannemer Roelofs en de gemeente Arnhem heten u van harte welkom op 17 juni tussen 10.00 en 14.00 uur.

Locatie

Projectgebied Blauwe Golven, Roermondsplein 30, Arnhem.

Reacties