Luxor Live blaast 15 kaarsjes uit met een uitbundig verjaardagsfestival!

Speciaal voor deze gelegenheid wordt er flink uitgepakt met een 10 uur durend verjaardagsfestival, op zaterdag 9 september, van 19:00 tot 05:00 uur, in alle hoeken en gaten van Luxor Live.

Luxor Live kondigt ’15 jaar Luxor Love’ aan, met een reeks live-acts die je tijdens het verjaardagsfestival in de grote zaal kunt gaat zien: Sophie Straat, Prins S. en De Geit, Gotu Jim, Julia Sabaté, The Vices en Natte Visstick.

De aankondiging van de grote zaal headliners is pas het begin, wat er verder tijdens ’15 jaar Luxor Love’ gaat gebeuren, houdt Luxor Live nog even geheim.

Sophie Straat

De Amsterdamse volkszangeres Sophie Straat is binnen no-time de onbetwiste koningin van een nieuwe generatie protestzangers gebleken. Samen met haar compagnon Wieger, schrijft ze aanstekelijke popliedjes over de effecten van gentrificatie en andere maatschappelijke of sociale misstanden. Live brengt ze deze met een berg charisma en een flinke dosis humor.

Prins S. en De Geit

Het Haagse electro-trio Prins S. en De Geit maakt een opzwepende mix van rauwe dancebeats en absurde Nederlandstalige teksten over het nachtleven. Noorderslag, Appelpop, Lowlands en vele andere magische festivals werden reeds compleet plat gespeeld.

Gotu Jim

De sympathieke, Amsterdamse zingrapper, had je favoriete kleinzoon kunnen zijn, ware het niet dat er behoorlijk vulgaire teksten uit zijn mond komen. Hij werkte o.a. met MEROL, Hang Youth en raakte de gevoelige snaar van velen met ‘Stiekem Wil Ik DJ Zijn’, met Faberyayo. De X-Ray van Lowlands was vorig jaar al te klein voor Gotu Jim.

Julia Sabaté

De Nederlandse zangeres Julia Sabaté is op avontuur om haar Spaanse afkomst te verkennen. Haar tracks kennen een mix van pop en elektronisch, met hier en daar hints van hiphop. In haar nummers vertelt ze verhalen, deelt ze herinneringen, uit ze haar gevoelens en wil ook anderen de kracht geven om niet bang te zijn om te voelen wat je voelt.

The Vices

Met kinderlijk speelplezier en bloedserieuze ambities speelt het Groningse The Vices hun contrasterende mix van britpop en surfrock net zo makkelijk strak en explosief als speels en dansbaar. Grote zalen, kleine zalen, beuken of dansen, ze blazen je lachend van je sokken. Niet voor niets nam Nothing But Thieves ze mee als support tijdens hun Europese tour.

Natte Visstick

Pestcore Collectief-lid Natte Visstick tikt met zijn authentieke meme-techno op Spotify bijna een miljoen luisteraars per maand aan. Voor liefhebbers van genadeloos harde beats en puberale uitspattingen.

De kaartverkoop start op donderdag 15 juni, 10:00 uur, in de online ticketshop van Luxor Live. Voor vroege beslissers is er een beperkt aantal early bird tickets beschikbaar, voor slechts €15,- per stuk.

Reacties