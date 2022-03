Bridge to Bridge werd Airborne Freedom Run

Het hardloopevenement Bridge to Bridge: Run to remember Freedom is in een nieuw jasje gestoken! Het concept bestaat nu uit een totaal nieuw parcours met nadruk op de 10km run en 5km belevingsrun. Daarnaast heeft dit welbekende Arnhemse hardloopevenement vanaf vandaag de nieuwe naam Airborne Freedom Run met een verfrissend logo.

Airborne Herdenkingsmaand

Tijdens de kick-off van 28 maart op Papendal is informatie gegeven aan de partners over de nieuw ingeslagen koers en ambitie van Bridge to Bridge. Sinds het najaar van 2021 is Sportcentrum Papendal de nieuwe organisatiepartner van de Airborne Freedom Run. Het sluit hiermee aan op de Airborne Herdenkingsmaand. Het concept is verrijkt met een totaal nieuw parcours, een nieuwe naam en een passend logo.

Het herdenken en vieren van de vrijheid komen zo meer centraal te staan. Ahmed Marcouch, burgemeester Arnhem – “Ik vind het prachtig mooi dat wij met elkaar zoveel manieren vinden om stil te staan bij de offers voor onze vrijheid. Rennen en ook lopen over de brug en door het oorlogsfront, wat een prachtige sportieve manier van beleven, eren en bedanken. De oorlogshelden liepen voor ons leven; dankzij hen lopen wij nu onbekommerd, zonder angst. Ik kijk uit naar een programma in september waaraan iedereen kan deelnemen om dit uit te drukken: ‘dank voor de vrijheid, wij zullen die koesteren en bewaken’”

Airborne Regio

“Het concept van de Airborne Freedom Run (11 en 12 september, red.) zal vele lopers een plezier doen. De route van Papendal naar de John Frostbrug is fantastisch. Ik ben er enorm blij mee”, aldus Arjan de Vries, voorzitter stichting Bridge to Bridge.

Jochem Schellens, directeur Hotel & Sportcentrum Papendal – “Wij vinden het, als Papendal zijnde, ontzettend belangrijk om betrokken te zijn bij de organisatie van de Airborne Freedom Run omdat wij met ons sportcentrum in het hart van deze historische Airborne Regio liggen. Met deze runs treden we in de voetsporen van de geallieerden en staan we stil bij onze vrijheid. We herdenken de slachtoffers tijdens deze historische route richting de brug.”

Met het nieuwe parcours volgen we de route van de Airborne Divisie: van Papendal naar de John Frostbrug, via de erebegraafplaats in Oosterbeek – bekijk de route hier op een film.

Reacties