Nieuwe Arnhemse raad geïnstalleerd

De nieuwgekozen raadsleden voor de periode van 2022-2026 van de gemeente Arnhem zijn op woensdag 30 maart geïnstalleerd. De nieuwe Arnhemse gemeenteraad telt veertien partijen, met Forum voor Democratie en Volt als nieuwkomers.

Maandag heeft de ‘oude’ gemeenteraad van Arnhem vergaderd. Tijdens deze bijeenkomst werden de geloofsbrieven onderzocht van de 39 nieuwgekozen raadsleden. De oude raad heeft vastgesteld dat alle nieuwgekozen raadsleden toegelaten kunnen worden tot de nieuwe raad. Ook namen de raadsleden die niet terugkomen in de nieuwe raad tijdens deze bijeenkomst afscheid.

Er zijn negentien nieuwe raadsleden in de raad gekomen, waarvan twee wethouders en vier huidige fractievolgers, en twintig raadsleden vanuit de oude raad gaan door. Woensdag vond de raadinstallatie plaats in het Stadhuis. Deze bijeenkomst was openbaar. De gekozen raadsleden legden (op alfabetische volgorde van achternaam) een eed of een belofte af, waarna burgemeester Ahmed Marcouch de raadsleden installeerde.

Na afloop vond er in de Burgerzaal een receptie plaats.

De gemeente heeft haar website nog niet geüpdate, maar HIER zal later inzichtelijk worden hoe de bestuurlijke samenstelling van lokale politici er uit ziet.

