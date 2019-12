Buddy to Buddy nu ook in Arnhem

Stichting Buddy to Buddy helpt vluchtelingen uit een isolement te komen door hen te koppelen aan Arnhemse stadsgenoten. Zo ontstaan waardevolle vriendschappen tussen mensen die elkaar anders niet hadden ontmoet.

Het lijkt zo simpel, maar het is zo nodig. Veel nieuwkomers leven in een isolement en maken weinig contact met Nederlanders. Willemijn Voorham, mede-oprichter: ‘Wij geloven in een samenleving waarin iedereen meedoet. We zien dat het kan. Want als je met elkaar verbonden bent mogen ook de verschillen er zijn. Buddy to Buddy gaat uit van gelijkwaardigheid en organiseert laagdrempelig contact van mens tot mens. Voor beide kanten is contact een verrijking en geldt dat werelden worden vergroot’.

Mariel Hutten, één van de initiatiefnemers van Buddy tot Buddy Arnhem legt uit: ‘Een buddytraject duurt vier maanden. Allereerst is er een voorlichtingsbijeenkomst waar we alles vertellen over Buddy to Buddy en over het traject. Vluchtelingen en vrijwilligers worden vervolgens aan elkaar gekoppeld aan de hand van gemeenschappelijke interesses. We vragen aan deelnemers om ons iets over hen zelf te vertellen om een goede match te kunnen maken. Vervolgens ontmoeten de buddykoppels elkaar voor het eerst op een feestelijke matchingsavond. Daarna gaan de buddy’s samen op pad. In ieder geval één uur per week spreken ze met elkaar af. Eén keer in de drie weken komen buddy’s in kleinere groepen samen om ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen waar nodig. Elke groep heeft een vaste contactpersoon die ondersteunt waar nodig. Je staat er dus niet alleen voor!’

Ook andere steden

Verder organiseert Buddy to Buddy gezamenlijke activiteiten waar buddy’s elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten. Na 4 maanden wordt het project feestelijk afgesloten. In veel gevallen is de basis voor een langere vriendschap gelegd.

In Zutphen zijn er inmiddels in drie jaar tijd ruim 1300 mensen aan elkaar gekoppeld! Ook in Breda en Utrecht is de stichting actief en komend jaar zal dit verder uitbreiden in diverse steden. Maar nu dus in Arnhem!

Meedoen

Eén persoon, jij, kan heel waardevol zijn in de ontdekkingstocht naar een nieuw bestaan. Wil jij meedoen in de eerste ronde die in januari 2020 van start gaat? Meld je dan direct aan via www.buddytobuddy.nl/arnhem en kom naar de informatieavond op 9 januari om 19.30 uur in Boerderijcafé De Hooijmaat, Marius van Beeklaan 5 in Arnhem.

