Kerstvakantie? Kom naar 1000 Kraanvogels (8+)!

Van 20 t/m 29 december 2019 speelt in het huistheater van Muziektheater De Plaats de wereldse muziektheatervoorstelling 1000 Kraanvogels.

De voorstelling 1000 Kraanvogels gaat over kinderen die de wereld veranderen. Over Kesz uit de Filipijnen, die begon met het uitdelen van plastic slippers aan kinderen op de vuilnisbelt en uiteindelijk De Internationale Kindervredesprijs won. Over Malala, het Pakistaanse meisje dat strijdt voor het recht van meisjes op onderwijs. Mohammed, die op zijn achtste zijn eerste schooltje startte in een Syrisch vluchtelingenkamp. Wisten zij waar ze aan begonnen? Nee. Maar van het een kwam het ander. Ook kinderen veranderen de wereld. Altijd. Overal. Daarom deze ode.

Credits

Regie: Lise-Lott Kok | Tekst: Albert Hoex | Spelers: Mirthe Dokter, Osvaldo Gurgel Armando, Barry Emond | Muzikanten: Sarah Walder (Cello), Mhamad Alissa (Oed) en Monique Verhoeven (Accordeon) | Koor: Het WereldvrouwenKoor o.l.v. Monique Verhoeven

Speellijst

20 december 19:30 uur

21 december 15:30 en 19:30 uur

22 december 15:30 en 19:30 uur

26 december 15:30 uur

27 december 15:30 en 19:30 uur

28 december 15:30 en 19:30 uur

29 december 15:30 en 19:30 uur

De voorstelling speelt in het huistheater van Muziektheater De Plaats aan de Van Oldenbarneveldstraat 94-15 in Arnhem.

Muziektheater De Plaats

De Plaats is een Arnhems theatergezelschap dat al meer dan twintig jaar muziektheater op locatie maakt. Samen met plaatselijke verenigingen werken we aan voorstellingen over toen en nu. De locatie vormt, samen met de mensen die er leven en leefden, een betekenisvol podium voor de voorstelling. Omdat we op iedere plek werken met lokale orkesten, koren, dansers en acteurs zijn de voorstellingen van De Plaats telkens weer uniek. Door deze manier van werken vertellen we niet alleen ons verhaal, maar brengen we ook samenhang tussen mensen en verschillende werelden teweeg.

theaterdeplaats.nl

