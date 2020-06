Buurt is rommel zat en gaat zelf opruimen

Tal van bewoners in Klarendal zijn de rommel in de wijk zat. De afgelopen maanden wordt het vuil steeds hoger opgetast. Met name rondom de ondergrondse containers. Veel Klarendallers ergeren zich daar mateloos aan. ‘Het is verschrikkelijk hoe het er uitziet’, zegt Ron Onstein. Hij is voorzitter van bouwspeelplaats De Leuke Linde. ‘Bij de speeltuin, maar ook op andere plekken in de wijk. Je bevuilt je eigen nest toch niet?’

Slecht afgesloten vuilniszakken hopen zich op bij containers. Soms wordt zelfs de klep geblokkeerd zodat niemand er bij kan. De inhoud ligt op straat met alle gevaren van dien. Je hoort het, je ziet het, je ruikt het.

Vrijwilligers uit Klarendal gaan zelf opruimen. Donderdag 18 juni voor de eerste keer. Bij Rik van Houten van De Wasplaats hebben zich vrijwilligers gemeld. Zij gaan met de wijkauto op pad om de hopen vuil weg te halen. Van Houten is blij dat ze zelf kunnen aanpakken: ‘Je ziet zelfs half open zakken met etensresten. Daar komen de ratten op af.’

Gemeentelijk wijkmanager Mirjam Dulk is blij met de actie van de bewoners. ‘Super dat ze zelf initiatief nemen om de wijk weer mooi te maken.’

De acties zijn onderdeel van de aanpak om de veiligheid van de wijk te vergroten. Eind vorig jaar vroegen Klarendallers in de gemeenteraad om aandacht voor hun wijk. Ze zagen de verloedering toenemen. Burgemeester Marcouch zet extra in op de veiligheid in Klarendal. In maart liep hij mee bij de eerste van vijf acties om overlast en vervuiling te signaleren. Verspreid over vijf avonden wandelden in totaal zo’n vijftig bewoners en professionals gezamenlijk door de buurt.

De afgelopen maanden is de vervuiling hand over hand toegenomen. ‘Dat roept een gevoel van onveiligheid op’, zegt Ron Onstein. ‘Daar moeten we wat aan doen.’

Reacties