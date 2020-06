Popup-space Coehoornpark is van start

Altijd al met Introdans willen dansen? A.s. donderdag kan je droom uitkomen! Voor één dag verruilen de docenten en dansers van Introdans hun woonkamer voor het mooie groen en de frisse buitenlucht van het Coehoornpark in Arnhem, dat deze zomer voor de zomer van 2020 wordt omgedoopt tot Workshop-park Coehoorn. Dé plek om elkaar veilig te ontmoeten en actief te zijn.

Stadsinitiatief

Met het verdwijnen van alle festivals en vakantiereizen, en stress en onzekerheid over het dagelijks bestaan van veel mensen, biedt het Popup Space Coehoornpark een ontspannen antwoord. Nu binnen beleven nog niet mogelijk is, organiseren parkregisseur Willem Jakobs van Stadsgras / Wijklab en buurtbewoner en danseres Yuliya Globa op eigen initiatief en samen met andere professionals zoals Productiehuis Zwartwerk en De Vloer, school voor podiumkunsten, levendigheid in het park. De initiatiefnemers zien het Coehoorn pop-up park als een uitdagend experiment met een aansprekende formule die wellicht ook in andere delen van Arnhem super goed zou kunnen werken. Waarom niet ook in Zuid? En misschien wel niet alleen tijdens Covid-19 maar ook daarna als het ‘nieuwe normaal’.

Workshops in het park

Donderdag zijn er dansworkshops om 14.00u, 15.00u, 16.00u, 17.00u, 18.00u en 19.00u van 30 minuten. Bij iedere workshop ontmoet je tevens een danser(es) van Introdans! De workshops zijn toegankelijk voor iedereen vanaf 8 jaar, ongeacht je dansniveau of fysieke gesteldheid. Het aantal plekken per workshop is beperkt dus schrijf je snel in via welkom@introdans.nl. Vermeld hierbij je contactgegevens, leeftijd en een eerste en tweede voorkeur voor het tijdstip van de workshop. Deelname is gratis, maar een vrijwillige donatie stellen we zeer op prijs want kunst en cultuur zijn van waarde voor onze samenleving en verdienen onze steun.

Op afstand samen in Popup Space Coehoornpark

Wil jij ook samen bewegen, muziek maken of vergaderen in de buitenlucht? Dat kan in het park in kleine groepen, mits je voldoende afstand houdt en iets bijdraagt. Initiatiefnemers zijn welkom om in het park workshops te geven die voldoen aan de RIVM richtlijn. Neem dan contact met ons op via park@coehoorncentraal.nl . Stuur een korte mail met wie je bent en wat je wilt gaan doen. Wellicht sta jij dan binnenkort net als Introdans en De Vloer met jouw initiatief ook in het Coehoornpark!

