Campagne ‘Make my city proud’ #cityspirit

Tien Arnhemse jongeren zijn opgestaan voor alle jongeren in hun stad met een uitnodigende boodschap: ‘Maak van deze stad een plek waar onze jongeren kunnen shinen, maak de stad trots door je wapens in te leveren.’ De oproep van de jongeren aan de stad is sinds enkele dagen te zien in op onder meer de social media kanalen van de gemeente Arnhem.

De jongeren dragen in een korte film de boodschap ook uit met een shirt waarop staat: Make my City Proud en #ArnhemSpirit, met een afbeelding van de iconische John Frostbrug en de kleuren die aan Arnhem verbonden zijn: het blauw en maroon rood van de Airborne.

De burgemeester

Burgemeester Ahmed Marcouch: ‘Dit zijn trotsmakende toekomstmakers die de boodschap ‘Make my City Proud’ belichamen met een Arnhemse spirit door op te staan en een vuist te maken tegen alles waardoor een kansrijke toekomst van jongeren in de steel kan knakken.’ Het antwoord, aldus burgemeester Marcouch: ‘Een langjarige investering in het leven in deze wijken – met goed wonen, onderwijs en werk, en zeker ook met veiligheid. Zonder komt ontwikkelen en leren nauwelijks van de grond. Daar draagt deze wapeninleveractie aan bij, want ik heb grote zorgen over het toenemende aantal incidenten met wapens, én bovenal de trend onder jongeren met een mes of ander wapen – daarom mijn oproep: deel deze belangwekkende boodschap van onze jongeren, grijp niet naar de schijnveiligheid van een wapen, maar kies voor een eerlijke toekomst. Nu is de kans: lever je wapen in.’

Marcouch post op mijn socials: Draag de trots en eer uit van een eerlijke kansrijke toekomst en behoed onze kinderen voor het verwoestende onheil van geweld en wapens. Met die belangwekkende boodschap overhandigde ik bij @WNLOpZondag aan @hugodejonge ons Arnhemse T-shirt: #MakeMyCityProud #ArnhemSpirit

De tekst

Dit is een uitnodiging

Van broer tot broer

Van zus tot zus

Om te zeggen dat ik je snap

Ik snap dat je je onveilig voelt op straat

Ik snap dat geld belangrijk is en je nog geen dikke money maakt

Ik snap het, maar ik hoop dat jij de schade van lopen met een wapen snapt?

Moet een vader zijn kind door jou begraven?

Moet jouw moeder of andere zorg-drager, jou loslaten en verliezen aan de straat?

Nee, dat willen we voorkomen.

Daarom dus een uitnodiging

Aan de stad, maak van deze stad een plek waar onze jongeren kunnen shinen.

Een stad waar ze trots op kunnen zijn omdat er met ze gepraat en serieus naar geluisterd wordt.

En jij bent de toekomst hier, dus nodigen we ook jou uit je stad trots te maken door deze week je wapens in te leveren

De film

