Eerste Museum Arnhem Podcast

Museum Arnhem lanceerde vorige week een nieuwe podcastserie waarbij de collectie van meer dan 30.000 objecten tot leven komt. Zolang het museum vernieuwd wordt, kan het publiek op andere plekken van kunst genieten dan binnen de museummuren: thuis, in de auto, tijdens een wandeling of ergens anders.

Start: Wilma met kat

Van magisch realistische schilderkunst tot sieraden, van historische Gelderse objecten tot hedendaagse kunstinstallaties: het komt aan bod in deze podcast. Achter ieder kunstwerk zit een verhaal, die in deze podcast verteld wordt.

In de eerste aflevering van de Museum Arnhem Podcast wordt gesproken met Jelle Bouwhuis, conservator moderne kunst over het schilderij ‘Wilma met kat’ van Carel Willink. Hij is een van de bekendste moderne kunstenaars in Nederland. In deze podcast leer je het verhaal achter deze publiekslieveling kennen. Wie was Wilma eigenlijk, en wat betekende ze voor de schilder? Ook wordt het leven van Willink onder de loep genomen.

Muurschildering

Samen met podcastmaker Dennis Gaens bezoekt Bouwhuis de levensgrote muurschildering die sinds dit voorjaar een gevel aan de Utrechtsestraat siert vanwege het 100-jarig bestaan van het museum. De podcast bevat fragmenten uit de geautoriseerde biografie Willinks Waarheid ingesproken door toneelschrijver Jibbe Willems , onder andere bekend van Kwatta en Toneelgroep Oostpool.

Heropening voorjaar 2022 In voorjaar van 2022 opent Museum Arnhem de deuren van het hernieuwde museum aan de Utrechtseweg 87. Natuurlijk zijn de echte werken van Carel Willink dan ook weer te zien. Er wordt op dit moment gewerkt aan een spectaculaire nieuwe vleugel ontworpen door Benthem Crouwel Architects. De monumentale koepel wordt straks het kloppende hart van het museum. De verbouwing is live te volgen via een stream op museumarnhem.nl/nieuwbouw

Dit delen:

Tweet





Reacties