Congres ‘Better Safe Than Sorry’ over cybercrime voor ondernemers uit Arnhem

Stadion Gelredome is woensdag 4 oktober de locatie voor alweer de vierde editie van Better Safe Than Sorry, het congres over cybercriminaliteit dat Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland organiseert in samenwerking met het cybercrimeteam van de politie-eenheid Oost-Nederland.

Ondernemers worden op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken met betrekking tot de diverse vormen van cybercrime waarmee je te maken kunt krijgen of krijgt. De verwachting is dat ondernemers niet zozeer NIET met cybercrime te maken krijgen, maar dat de vraag meer is: wanneer krijg je ermee te maken.

HACK

Marcel de Boer, financieel directeur van Hoppenbrouwers Techniek vertelt over HACK , hoe Hoppenbrouwers Techniek slachtoffer werd van een ransomware-aanval. Daniel Verlaan, techjournalist van RTL Nieuws daalt af naar de duistere krochten van het darkweb. Het cybercrimeteam van de politie-eenheid Oost-Nederland laat zien wat de politie doet in de strijd tegen cybercriminaliteit. Het cybercrimeteam kwam recent in het nieuws doordat zij honderden cybercriminelen in de kraag konden vatten.

Voor de inwendige mens wordt (goed) gezorgd. Better Safe Than Sorry begint met de inloop vanaf 16.30 uur. Deze editie richt zich onder andere op ondernemers uit de gemeente Arnhem. Zij zijn met maximaal vier personen van hun onderneming welkom. De toegang is gratis, aanmelden op de site van PVO Oost-Nederland: https://www.pvo-oostnederland.nl/agenda/better-safe-than-sorry-arnhem/.

