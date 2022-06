Creatieve snelkookpan in de laatste week van de zomervakantie

Het lijkt misschien wat vroeg, maar voor podiumliefhebbers van 16/36 jaar is het de komende twee weken mogelijk zich te melden voor The Jam 2022: Van maandag 29 augustus tot en met vrijdag 2 september duiken Arnhemse (non-formele) makers een week lang Theater a/d Rijn in om onder begeleiding van professionele makers Laura Daelemans en Edan Azulay te jammen en naar een performance toe te werken. Samen met andere makers, technici en alle mogelijkheden van een podium, ervaren ze hoe het is om in een theater aan de slag te gaan.

The JAM is een creatieve snelkookpan, waarbij het niet alleen om het eindresultaat gaat, maar vooral ook om het proces ernaartoe. Centraal staat het ontmoeten van formele en non-formele makers die samen performen, dansen, acteren of muziek maken. Creatievelingen die graag mee willen doen, kunnen zich vanaf nu aanmelden. Een kunstopleiding is niet nodig.

Begeleiders: Edan Azulay en Laura Daelemans

Tijdens The JAM worden deelnemers begeleid door twee inspirerende makers.

Edan Azulay (1995) schrijft poëzie en toneel, en performt op verschillende podia. In 2020 studeerde hen af aan de opleiding Writing for Performance aan de HKU. Belangrijke thema’s in hun werk zijn seksualiteit, tussengebieden, vervreemding en verlangen.

Laura Daelemans (1999) is danser, choreograaf en freelance illustrator. Laura studeerde af van de!Kunsthumaniora voor Hedendaagse Dans in 2017 in Antwerpen en in 2021 van de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Bachelor voor Dans in Arnhem. Daarnaast volgde ze Advanced Tap Dance lessen bij Doortje Peeters.

Laura maakt fysiek theater met veel aandacht voor de muzikale en visuele wereld op het podium, haar werk is doorspekt met humor en ironie.

Thema: Rituelen

The JAM staat dit jaar in het teken van het thema ‘Rituelen’. Wat zijn rituelen? Waarom verlangen we ernaar? Kunnen we zonder? Kunnen we meebewegen op het ritme van een groep? Hoe veranderen rituelen jouw belevenis van je dag, je taal, je lichaam en/of de kunst die je maakt? In The JAM van 2022 onderzoeken we wat het is om in het ‘hier en nu’ te zijn door middel van ritme en rituelen.

Inschrijven

Makers tussen de 16 en 36 jaar kunnen zich tot 27 juni 13.00 uur inschrijven via www.rozet.nl/thejam2022

