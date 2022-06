De EUSEBIUS, de Sagrada familia van Gelderland is eindelijk af

Collectief moesten we kiezen

of we het hart van de stad

lieten afbrokkelen tot het puin

waarin zij 77 jaar geleden nog lag

of haar in ere zouden herstellen

Niet zonder slag of stoot

en met levensgevaarlijke doeken om

de steigers

werd gekozen voor het tweede

Studenten kwamen en gaan

hadden geen enkel idee welk een reus

wij in het centrum hadden staan

Kinderen groeiden op

toeristen kwamen langs

maar wat zij leerden kennen

was een toren stalen stangen

De stad zonder station

en de stad zonder kerk

De stad met een beek onder de grond

en inmiddels vaalblauwe golven

Aan een introverte hoofdstad

kwam Arnhem achterin de klas te

zitten

Met lede ogen zag de Arnhemmer toe

hoe

de steigers tot de toren van de stad

waren verworden

terwijl de aarde om de zon bleef tollen

Maar niets van dat alles is over!

De Arnhemmer heeft een Oost-Indisch

geheugen

als het aankomt op bouwputten en

projecten

We nuilen tot we erbij neervallen

maar als het staat, is het van ons

De beek is onze gracht

Het filmhuis onze pracht

De torens onze horizon

En de kerk is ons gouden medaillon

Niet tornen aan deze toren

met haar glazen lift en glazen vloeren

kijk de lichten op haar schijnen

en moet je al die klokken horen

Vijfhonderd jaar geschiedenis staat zo

goed als nieuw te stralen

Als je in haar bogen kijkt dan ga je

rustig ademhalen

Bijna honderd meter hoog en versierd

als nooit tevoren

Arnhem mag weer spreken van haar

eigen heilige toren

Het hart van de stad in het hart van de

stad

We hebben onze kerk weer terug

en haar nooit niet echt gehad.

Gedicht van Jesse Laport dat hij uitsprak op de CASA avond op 7 juni

