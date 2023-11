Crowdfunding Klarendalse molen succesvol afgerond

Op 16 oktober is de Stichting Klarendalse Molen – De Kroon gestart met een crowdfundingsactie voor de renovatie van de molen in het jaar 2024. De kap, stelling en draagconstructie zijn nu dringend aan vervanging toe. Alleen dan kan de molen blijven draaien en blijft de molen open voor publieksbezoek.

De laatste 25%

De actie is gestart bij stichting de de Hollandsche Molen. Deze week is het streefbedrag van € 10.000,- gehaald door een donatie van de hONderd Ganse. Door het overhandigen van een cheque van € 2.500,- door het bestuur van de hONderd Ganse, werd de laatste 25% ontvangen. De hOnderd Ganse vindt haar oorsprong in carnavalsvereniging de On-Ganse. Zij bieden een platform dan wel een netwerkclub, waar bedrijfsleven, zorg, politiek en cultuur elkaar een aantal maal per jaar ontmoeten.

Icoon van de Arnhemse wijk Klarendal

Klarendalse Molen – De Kroon is al ruim 150 jaar het icoon van de Arnhemse wijk Klarendal. De molen is een historisch monument waar mensen graag samenkomen. Je kan hier terecht voor een rondleiding, meel kopen of mee doen aan een van de vele activiteiten die er regelmatig georganiseerd worden in het bijzonder voor de inwoners van de wijk en de stad Arnhem. Kortom, bij de molen is er altijd genoeg te zien en te doen voor alle leeftijden.

Vrijwilligers zijn de spil van de molen

Vrijwilligerswerk is bijzonder; het verbindt mensen onderling, geeft structuur en meer eigenwaarde. Zonder vrijwilligers is er geen duurzaam behoud van Molen de Kroon. Bij de Kroon zijn vrijwilligers van onbetaalbare waarde! Dat speciale gevoel merk je als je hier door de molen loopt. “De sfeer in de molen is goed en iedereen staat voor elkaar klaar, daar zijn wij trots op” legt penningmeester Martin Brouwer uit.

Behoud van de molen

Stichting Klarendalse Molen – De Kroon heeft ten doel het bevorderen van het behoud en het in werking houden van de molen. De molen wordt geëxploiteerd door de stichting en volledig draaiende gehouden enkel met en door vrijwilligers. Om reguliere inkomsten te werven verkoopt de stichting meel, ontvangt zij subsidies en wordt de molen verhuurd aan bedrijven.

Steun aan de Molen de Kroon is áltijd welkom!

Reacties