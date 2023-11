Ode aan het Arnhems Meisje

Je moet er lang op wachten maar dan heb je ook wat. Schrijver Kees Crone had zijn boek over het Arnhems Meisje al min of meer rond 2010 klaar, maar het boek uitgeven kwam er maar niet van. Nu is het dan eindelijk zover. Een mooi boekje in een opvallende langwerpige vorm, recht doend aan het slanke postuur van het Arnhems Meisje.

Door Theo Brink

Koekjes en prestigieuze onderscheiding

Nu kent iedereen wel een Arnhems meisje, en hoogstwaarschijnlijk ook wel meer dan een. En veel mensen kennen waarschijnlijk ook het lekkere koekje van Hagdoorn, een oude niet meer bestaande Arnhemse patisserie die een lekkernij had bedacht en het Arnhems Meisje noemde. Nee, we hebben het nu over een klein beeldje met de naam Arnhems Meisje. Dit beeldje (in een loodlegering) werd voor het eerst in 1980 als relatiegeschenk gegeven aan de deelnemers van de zesde Paralympics (in Papendal). Vanaf ongeveer 2000 krijgt het beeldje (inmiddels in brons) een hogere status en werd en wordt het een gewilde prestigieuze Arnhemse onderscheiding.

Lijsten gelauwerden

Het boekje van Crone en mede-auteur Johannes Kon verhaalt op een luchtige wijze de geschiedenis van het beeldje. Te beginnen bij de maker er van en eindigend met een namenlijst van de ontvangers van het beeldje. Het beeldje is gemaakt door de Zutphense kunstenaar Joop te Riele. De in 1939 geboren kunstenaar is nog steeds actief en heeft zelfs nog in 2023 van Gemeente Arnhem opdracht gekregen voor de levering van een aantal beeldjes. In de loop der jaren zijn al vele beeldjes uitgereikt waarvan opvallend veel, zeker de afgelopen ruim tien jaar, aan Arnhemse gemeenteraadsleden. De incomplete namenlijst achterin het boekje is daar het bewijs van. Incompleet omdat de administratieve vastlegging bij de gemeente Arnhem in het verleden te wensen overliet.

De namenlijst (vanaf 1994) telt bijna 200 personen en met 32 daarvan vindt in het middendeel van het boekje een paginagewijze nadere kennismaking plaats. Dit middendeel bestaat uit een deel ‘gelauwerden burgerij’, het favoriete deel van ondergetekende, en een deel ‘gelauwerden politici’. Extra leuk is dat van elk van deze 32 personen een paginagrote kleurenafbeelding is weergegeven, dit maakt de ‘kennismaking’ met deze personen net iets persoonlijker.

Kleine en grote Arnhemse Meisjes

Al met al, een leuk boekje dat is uitgebracht in een nette sobere vormgeving en veel vertelt over een aantal ontvangers van het Arnhems Meisje. Voor geïnteresseerden is het een absolute aanrader.

Kunstenaar Joop te Riele heeft in 1993 ook een levensgrote versie van het Arnhems Meisje gemaakt. Dit ingetogen kunstwerk staat in de binnenstad van Arnhem te pronken op een rustige plaats. De stilte die het fraaie kunstwerk uitstraalt vind je terug in de stilte van die plek, een soort hofje. Een kort hoofdstuk in het boekje gaat over de wens van zes personen, onderwie de twee auteurs, om dit kunstwerk te verplaatsen naar een prominente plek in Arnhem. Omwonenden, maar ook ondergetekende, vinden dat het kunstwerk vooral op de huidige plaats moet blijven staan.

Service-informatie: Kees Crone & Johannes Kon, Arnhems Meisje is 40+ en volwassen (ISBN 978-90-9037313-3) is in de boekwinkel te koop. Foto’s Rinus Baak, full colour, Prijs 20 euro

