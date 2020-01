Dans als eerbetoon aan de stad: WE ARNHEM Chapter II

Twee Introdansers, Jurriën Schobben en Alberto Villanueva, wilden de stad Arnhem bedanken in de vorm van korte dans films. Om deze te maken, richtten ze WE ARNHEM op, waarmee een jaar geleden ook al een prachtige dansfilm werd gemaakt. Het doel is om zoveel mogelijk professionele creatievelingen uit Arnhem samen te brengen om de films te maken. Tot nu toe is het samenbrengen van verschillende disciplines uit Arnhem hen goed gelukt!

Artistieke partners

Na WE ARNHEM chapter I (januari 2019) is afgelopen week WE ARNHEM chapter II in première gegaan in filmtheater Focus Arnhem. Grote namen als Introdans en Omroep Gelderland zijn de co-producenten. Daarnaast kunnen Het Gelders Orkest, Toneelgroep Oostpool en modeontwerpster Zyanya Keizer tot de artistieke partners gerekend worden. Alles gefilmd op waanzinnige locaties als GelreDome, Kröller-Müller Museum, Arnhems Buiten, Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland, en Arnhem Centraal Station. Verdere partners zijn Lauwersgracht Alliantie, Dirkzwager legal & tax, Made in Arnhem.

‘We zijn enorm trots op ons verhaal en onze film.’ De Arnhemse adelaar speelt óók een rol!

WE ARNHEM Chapter I – een jaar geleden

“We are… We are the invisible net that connects people, to celebrate our highs and lows. We are the intangible stream that flows through the streets like this river nourishes its city.”

De twee jonge dansers, Alberto Villanueva Rodríguez (Reus, Spanje) en Jurriën Schobben (Landgraaf, Nederland) kwamen naar Arnhem voor een carrière bij Introdans. Ze werden collega’s en sloten, naast het dansgezelschap, ook de hoofdstad van Gelderland in hun hart. Alberto en Jurriën wilden wat terug doen voor de stad en besloten om deze reden een choreografie te maken en deze vast te leggen op beeld. Het eerbetoon aan Arnhem: WE ARNHEM, een jaar geleden gepubliceerd.

De choreografie was ook toen meer dan dans. Als je aan Arnhem denkt, denk je ook aan creativiteit. Daarom dragen de dansers Vérine Bouwman en Salvatore Castelli ook kleding van Arnhems modehuis MAISON the FAUX en sieraden van designer Peet Dullaert. De muziek is speciaal gecomponeerd door Philipp Rüttgers, alumni van en thans docent bij ArtEZ Conservatorium. De tekst wordt gesproken door Eric Corton. De film duurt iets langer dan 6 minuten en de dansers vliegen o.a. van de Sonsbeekvilla, naar de Parkzaal, Koepelgevangenis en de John Frostbrug.

