De favoriete routes van Stadsblokken Meinerswijk

Wil je Stadsblokken Meinerswijk beter leren kennen en op een andere manier beleven? Er is een nieuwe wandelkaart beschikbaar, met drie verschillende wandelroutes door het gebied, speciaal voor kinderen. Deze worden zaterdag 25 januari officieel gelanceerd door burgemeester Marcouch.

De favoriete route van …

Struin door het gebied en beleef Stadsblokken Meinerswijk door de ogen van drie hoofdpersonen, die elk symbool staan voor een route. Ga op avontuur met Simon van het KinderWijkTeam, via de (hard)loop de route van onze burgemeester Marcouch of struin door de natuur met Rob Wolfs. Zij nemen je met hun eigen route mee de natuur in.

Uitnodiging!

Heb je zin om ze samen met ons te komen ontdekken? We gaan op zoek naar echte bevertakken en natuurlijk hebben we wat lekkers voor je. Ook burgemeester Marcouch is erbij! Aan het eind krijg je een spannende natuur goodiebag mee!

Zaterdag 25 januari van 10:00 uur tot 12:00 uur

Waar: we verzamelen bij de ingang aan de Drielsedijk, ter hoogte van het Hannesstraatje. Meld jouw en je vriendjes en vriendinnetjes aan via excursie@hetkinderwijkteam.nl

Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met het KinderWijkTeam, Natuurcentrum Arnhem, Wijklab, De Stadmaker, Stadsgras, Gemeente Arnhem, KWP en Stichting ZETTA.



De drie routes zijn op één routekaart aangegeven, die zowel digitaal als gedrukt beschikbaar is. Je kan de kaart hier downloaden. Ook vind je hem op de website www.stadsblokkenmeinerswijk.nl

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties