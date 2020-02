Als meest noordelijke carnavalsstad van het Zuiden wordt er binnen Arnhem en omstreken al decennia lang carnaval gevierd. Ook dit jaar zal op 23 februari 2020 voor de 44ste keer de carnavalsoptocht via Klarendal naar Arnhemse binnenstad trekken.

Bijna geen 44e optocht

Begin november 2019 leek het er even op dat na veertig jaar de stekker er uit ging. Het sterk vergrijsde bestuur van Stichting Carnavalsoptocht Regio Arnhem was al een tijd op zoek naar jongere carnaval liefhebbers om het stokje over te nemen, maar aangesloten Carnavalsverenigingen in de regio lieten het afweten. ‘Er is blijkbaar geen draagvlak om zitting te nemen in het stichtingsbestuur om de traditie van de carnavalsoptocht voort te zetten’, meldde de stichting toen met pijn in het hart. En toen meldden zich toch een clubje carnavalisten die de schouders er onder wilden zetten. Pjieuw!

‘Dat de Carnavalsoptocht Arnhem zou verdwijnen, was voor ons ondenkbaar. Om deze reden hebben wij ons verenigd in de Stichting Vrienden van de Ernemse Optog en hebben we de gemeente een plan voorgelegd en toestemming gevraagd om te starten met de organisatie van de optocht. En met succes.’ De Vrienden van de Ernhemse Optog hebben dan ook een nieuwe website ernemseoptog.nl

Het aftellen is begonnen!

Afgelopen zaterdag heeft de nieuwe organisatie met het bestuur en een afvaardiging van de jury een bezoek gebracht aan diverse bouwloodsen in Arnhem en Westervoort. ‘Wat is er hard gewerkt om weer de meest actuele thema’s uit te werken in prachtige creaties. Wij zijn echt onder de indruk, dat belooft veel goeds!’ aldus de nieuwsbrief.

Sleuteloverdracht 21 februari

Op vrijdag 21 februari wordt traditiegetrouw de Ernemse vlag gehesen bij het stadhuis en zal burgemeester Marcouch de sleutel van de stad overdragen aan de Prinsen en Prinsessen van de Ernemse Carnavalsverenigingen. Iedereen is van harte welkom tijdens dit feestelijke gebeuren.

Het programma zal er als volgt uitzien:

16:30 uur Verzamelen bij Heeren van Aemstel (met muziek en een drankje)

17:00 uur Onder muzikale begeleiding in optocht naar het stadhuis

17:41 uur Vlag hijsen door jubilerende verenigingen

18:00 uur Sleuteloverdracht door de burgemeester

18:45 uur Afsluiting met optreden van Emile Hartkamp

Aan alle verenigingen ook de oproep, heb je een vlag of vaandel van je vereniging, neem deze ook vooral mee voor de bonte stoet van Heeren van Aemstel naar het stadhuis.

Route vrij en straten versierd!

Deze week wordt er op de route van de Carnavalsoptocht huis aan huis geflyerd om aanwonenden te informeren en te enthousiasmeren. Hun wordt gevraagd om de route van de optocht vrij te maken voor de optocht, zodat er geen hinder wordt ondervonden van obstakels.

Ook worden de bewoners uitgenodigd om hun straten zo uitbundig mogelijk te versieren, met wel het verzoek de vlaggetjes boven de route meer dan 4,20 meter boven de grond te hangen in verband met de hoogte van de wagens en de toegankelijkheid voor hulpverleners. De winnaar van de ludieke prijs voor de meeste carnavaleske straat wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking in Musis Sacrum. Deze prijs wordt later in de maand officieel uitgereikt aan de straat door het Bestuur.

Nieuwe hotspot op de carnavalsroute

De oplettende kijker ziet op de routekaart een nieuwe plek voor het VIP podium. Namelijk aan de Velperweg op het terrein van Wijnhuis Robbers & van den Hoogen. De organisatie wil op het normaal wat stillere stuk in de route, de Velperweg, wat meer reuring creëren. Er worden niet alleen gasten uitgenodigd om de optocht te bekijken vanaf het VIP podium. Ook toeschouwers zijn van harte welkom om vanaf de parkeerplaats bij Wijnhuis Robbers & van den Hoogen aan de Velperweg de bonte stoet voorbij te zien trekken.

Naast het VIP podium wordt er gezorgd voor muziek, een spreekstalmeester, een tapje van de enige Arnhemse bierbrouwer DURS en hopelijk vult de parkeerplaats zich ook met veel publiek uit de omliggende wijken.

The place to be voordat we gezamenlijk door de Steenstraat naar Musis Sacrum trekken voor de prijsuitreiking.

Route vanaf 13.11 uur op zondag 23 februari

Vertrek om 13.11 uur vanaf de Monnikensteeg, via de Rosendaalseweg – Huijghenslaan – Prümelaan – Velperweg – Raapopseweg – Vijverlaan – J.P. Heyestraat – Hommelseweg – Agnietenstraat – Oogststraat – Klarendalseweg – Hoflaan – Velperweg – Steenstraat – Velperplein.

16:15 uur Prijsuitreiking Ernemse Optog Musis Sacrum

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties