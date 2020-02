Geef tweedehands echt een kans!

Blogger Paul van Kempen (1968) is een kid van de jaren 80. Daarna heeft hij het verdacht slecht bijgehouden naar eigen zeggen, of lijkt dat maar zo? Paul is daar naast autonoom muziekproducer. Of dat nou zulke goede muziek is, mag men zelf beoordelen… maar lees hier eerst rustig zijn blog:

Door Paul van Kempen

In Arnhem zitten de diverse tweedehandszaken. Bijna overal worden DVDs aangeboden voor 1 euro per stuk en lijkt maar niet onder die magische grens van 1 euro te duiken. Enfin, neus, snuffel en schuim even lekker gezellig mee in de wereld van tweedehands Arnhem…!

Sex DVD

In het Spijkerkwartier zit tweedehandszaak de Schatkamer. Op zich de standaard-dingen. Mensen dumpen hier massaal hun spullen. Ook hier de DVDs 1 euro per stuk en als je er tien koopt, zijn ze goedkoper. Er is ook een selecte afdeling porno DVDs. Die zijn dan wel weer vijf euro per stuk. Logisch, sex sells, dus daar is een markt. Op zich uiteraard wat ´dirty´, haha!

The Rolling Stones

In de Steenstraat zit de zaak Mijn Tafel. Mensen kunnen hier een stellage huren voor een week of maand tegen een zeker bedrag en zo hun spulletjes aanbieden. Dat merk je ook wel in de prijzen. Menig verkoper berekent deze kosten door in de spullen. 4 euro voor een CD van The Rolling Stones of Red Hot Chilli Peppers is daar vrij normaal. Dat is wel erg duur als men het vergelijkt met de prijzen in de gemiddelde tweedehandszaak.

B-film

CEX Arnhem zit aan de Jansstraat in het centrum van Arnhem en is een keten die in tweedehands dingen doet als videogames, smartphones, DVDs, Blu Rays en videoconsoles. Hier zijn de DVDs al vanaf 50 eurocent. Dat zijn wel rasechte B-films… soms fraaie pareltjes, zo is mijn ervaring.

Gemoedelijk

Terre des Hommes zit in Klarendal en is een gemoedelijke tweedehandszaak. Ook hier de DVD 1 euro. Niet direct de toptitels, maar goed… Rambo, Police Academy, American Pie, Commando en Titanic zijn dan ook titels uit een lang vervlogen tijd die iedereen nu wel kent. Die worden de hele tijd ook uitgezonden bij zenders als RTL7 en Veronica. Dus dat blijft daardoor gezellig in de bakken liggen. Het zij zo!

Anyway, gotta catch´em all!

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties