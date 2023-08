De Kunstcafés in Rozet

Al bijna tien jaar organiseert de 55Plus afdeling van Rozet samen met vrijwilligers Kunstcafés: een ochtend samenzijn, luisteren en kijken naar een presentatie over een cultureel item en onder het genot van een kopje koffie genieten van muzikale intermezzo’s. Rozet organiseert deze Kunstcafés met wisselende regelmaat in de haarvaten van de stad, in buurtcentra, ontmoetingsplekken of verzorgingstehuizen. Het Kunstcafé dat intussen als een dijk staat, is iedere laatste donderdagochtend van de maand op de derde verdieping van Rozet in de binnenstad.

Programma

De vrijwilligers beschikken ondertussen over een prachtig netwerk in Arnhem en omgeving, waardoor de programmering tijdens deze Kunstcafés kan variëren van halve workshops percussie of tango, presentaties over monumentale panden en kunst in de openbare ruimte, tot actuele onderwerpen als het slavernijverleden. Ook de muzikale intermezzo’s zijn altijd van hoge kwaliteit. Soms zijn dat kleine pianoconcertjes en andere keren komt er een heel koor het Kunstcafé opluisteren.

Op de hoogte blijven en koffie

Maandelijks brengt 55Plus een digitale nieuwsbrief uit waar de programma’s in staan van alle komende Kunstcafés en andere actualiteiten. Aanmelden daarvoor is mogelijk via de inschrijvingsknop op www.rozet.nl/kunstcafe. Zo blijft iedereen die geïnteresseerd is via de mailbox altijd op de hoogte.

De Kunstcafés zijn gratis toegankelijk. Voor het kopje koffie of thee wordt afhankelijk van de locatie soms een bijdrage gevraagd. In Rozet centrum is koffie of thee drinken niet verplicht, maar met het aanschaffen van een kaart à €5,00, wordt koffie of thee onbeperkt bijgeschonken. Met de opbrengsten van deze consumpties, kunnen de vrijwilligers een aantal onkosten dekken.

Kunstcafé Rozet: iedere laatste donderdag van de maand om 10.30u op het plein van de derde verdieping van Rozet, Kortestraat 16. Iedereen welkom!

