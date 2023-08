Oogstfeest op Stadsboerderij de Korenmaat

Woensdagmiddag 6 september beleef je Stadsboerderij de Korenmaat in Arnhem-Zuid weer op haar best. Het is oogsttijd en dat betekent oogstfeest! Op en rond het erf van Stadsboerderij de Korenmaat is deze middag van alles te beleven. Proeven, plukken, koken, knutselen… en véél meer leuks voor jong & oud.

Racen, maken, knuffelen



Deze middag zijn er veel leuke activiteiten te doen, zoals poepraces met de kruiwagen, rösti maken van zelf gerooide aardappelen, mais poffen boven het vuur, knuffelen met de boerderijdieren, kruidenboeketjes maken en nog veel meer!

De toegang is gratis en deelname aan alle activiteiten kost 6 euro per kind (3 euro met Gelrepas). Het feest duurt van 13.30 tot 16.30 uur. Kom je ook onze oogst proeven, plukken en vieren? Schrijf je vooraf wel even in via natuurcentrumarnhem.nl/activiteiten

Waar?

Stadsboerderij de Korenmaat

Marius van Beeklaan 5

6836 WD Arnhem

Meer informatie

www.natuurcentrumarnhem.nl

Reacties