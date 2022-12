De mooiste wandelingen rond Arnhem en Nijmegen in een boekje

Sinds corona ons verraste en we niet meer naar het café, de stad of de woonboulevard konden, zijn we met z’n allen naar buiten getrokken, de natuur in. Nou zijn we hier in Arnhem gezegend met de mooiste natuur van Nederland op loop- of fietsafstand dus we wandelen wat af. Boswachters klagen soms dat we met te veel zijn in het bos, dat de natuur er niet meer tegen kan, dat we voortdurend op haar paden en tussen haar bomen rondlopen. En we klonteren met z’n allen samen op de Posbank op zondagmiddag tegen 1 uur. Spits in het bos zou je zeggen. Dus dan zoek je een wandelalternatief.

Door Gabrielle Zeevenhooven

Gelukkig hebben we het net uitgekomen boekje van Rob Wolfs (1951) de man van de Trage Tochten. Het boekje beschrijft 20 wandeling tot 10 kilometer rond Arnhem en Nijmegen. Eerst iets over Rob Wolfs zelf. Rob woont in Dieren en ontwikkelde 20 jaar lang wandelingen voor o.a. Wandelnet en voor de NS-wandelingen. Eerst als vrijwilliger maar al snel als professioneel ontwikkelaar. Na een aantal jaren in dienstverband ging hij zelfstandig verder met het maken van “Trage Tochten”, tochten van rond de 15 kilometer, zoveel mogelijk over onverharde paden. Rob: “Allereerst gaat het mij niet meteen over de afstand maar over het ervaren van het landschap in al zijn cultuurhistorische en landschappelijke pracht. Vandaar Trage tochten. Wandelen is de traagste manier van voortbewegen die wij kennen. Dus niet fietsen, hardlopen of kilometers maken, nee wandelen, dwalen, stilstaan, kijken en verder gaan”.

Zandpadgarantie

Rob heeft zo zijn eigen filosofie ontwikkeld over waar een goed wandeling aan moet voldoen. Een natuurwandeling moet volgens hem minstens 70% over onverharde wegen lopen. Dus vandaar de term zandpadgarantie. Rob:” Dat is ook de reden waarom ik mijn eigen wandelingen ben gaan ontwikkelen. Bij de wandelingen die ik in opdracht maakte, moest ik me houden aan bepaalde afspraken, wat afbreuk kon doen aan de kwaliteit van de wandeling. Er moesten paaltjes komen of markeringen en daar waren landeigenaren niet altijd voor. De horeca moest aangedaan worden. Ik wilde de wandeling zelf weer op de eerste plaats zetten, het genieten van het landschap en het buiten zijn. En onverhard dus. Er zijn op dit moment meer dan 600 Trage Tochten. Dus wandelingen van 15 kilometer door heel Nederland. Waarom dan nu dit boekje met kortere wandelingen?

Korte wandeling van kwaliteit

Rob: ”Niet iedereen wil altijd een hele dag lopen en dat is voor een Trage Tocht van ongeveer 15 kilometer wel nodig. En het was voor mij een uitdaging om te kijken of het me zou lukken om ook in een kortere wandeling dezelfde kwaliteit te garanderen. Dat betekent naast variatie in het landschap, afwisseling tussen bos en open veld dus ook de zandpadgarantie. Ik had met mezelf afgesproken dat de wandeling niet langer mocht zijn dan 10 kilometer. Mijn dochters wonen in de omgeving van Arnhem en Nijmegen en ikzelf in Dieren. Vandaar dat ik de omgeving heel goed ken en ik heb natuurlijk leentje-buur gespeeld bij een aantal Trage Tochten. Ik begin de wandeling altijd thuis met de kaart op tafel. Na 30 jaar kan ik best aardig voorzien bij het bestuderen van de kaart hoe het landschap er in het echt uitziet. Maar ik loop iedere wandeling ook in het echt en dan pas ik alsnog de route aan als er leukere paadjes zijn dan die ik gekozen had. De wandeling is niet gemarkeerd wat een voordeel is, want als je markeringen aanbrengt moet je daar toestemming voor vragen en dat lukt niet altijd”.

Routebeschrijving

Het boekje ‘Wandelen rond Arnhem en Nijmegen’ bestaat uit 20 wandelingen in het gebied tussen stuwwal en rivier. De route wordt beschreven in het boekje want zoals gezegd, er zijn geen markeringen. Daarnaast kan je de route downloaden met GPX-track via de Wandelzoekpagina. Er zijn wandelingen vanuit Dieren naar de Carolinahoeve en Laag Soeren, door de Arnhemse landgoederen, naar kasteel Doornenburg en het fort Pannerden, vanuit Beek bij Nijmegen naar de Duivelsberg en in de Ooijpolder bij het dorp Persingen om er een paar te noemen. Bij iedere wandeling wordt ook iets verteld over bijzondere landschappelijke elementen en historische gebouwen, zoals de landhuizen rond Arnhem en fort Pannerden. Dat maakt het boekje extra aantrekkelijk voor de wandelaar, naast natuurlijk de mooi gekozen afbeeldingen met her en der de schrijver van het boekje en zijn vrouw als wandelaars.

Wandelaars in alle soorten en maten

Wandelen is hot. Sommige wandelaars maken graag lange tochten, maar er zijn ook wandelaars die een kort rondje genoeg vinden. Of mensen die beiden prettig vinden maar dan op bepaalde momenten. Vandaar dat er voor ieder type wandelaar en voor iedere wandelbehoefte een soort wandeling is. Rob: ”Op dit moment ontwikkel ik vooral korte wandelingen zogenaamde ‘Rappe Rondjes’. Daar maak ik geen route beschrijving meer voor, want dat is een hoop werk, maar je kunt de routes van de Rappe Rondjes downloaden op de Wandelzoekpagina met de GPX -tracker. Met de wandelingen van Rob Wolfs komt iedere wandelaar aan zijn trekken, maar nu speciaal voor wandelen tussen Arnhem en Nijmegen is er het nieuwe boekje, vanaf nu te koop in de Arnhemse boekwinkels en via de uitgever “Gegarandeerd Onregelmatig”. Het ideale Sint en Kerstcadeautje dus.

Website: https://www.gegarandeerdonregelmatig.nl/

