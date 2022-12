Gekuiste LHBTI-tentoonstelling maakt de tongen los: ‘Dit is geen zelfcensuur’ [video]

De aangepaste fototentoonstelling over homorechten die sinds vorige week vrijdag in Arnhem te zien is, maakt de tongen los. In andere steden werden delen van de kunst beklad, waarna de meest expliciete afbeeldingen uit het kunstproject zijn weggehaald en vervangen. Pure zelfcensuur, zo klinkt het op het internet. De organisatie zelf denkt daar anders over.

De organisator van de Pride Photo Exibition verving twee ‘licht erotisch getinte’ afbeeldingen door minder mogelijk aanstootgevende platen. De rondreizende tentoonstelling moet discussie en acceptatie veroorzaken over LHBTI-rechten.

Hein-Jan Keijzer van Stichting Pride Photo Award vertelt bij de opening van de tentoonstelling in Arnhem waarom de foto’s zijn aangepast. De discussie moet wat hem betreft niet gaan over bloot in de openbare ruimte, maar over de ‘verhalen waar heel veel LHBT’ers wereldwijd mee te maken hebben.’

De reportage van RTV Connect over de gewijzigde tentoonstelling zorgde voor veel reacties op internet. De directeur van het kunstproject betoogt daarin dat er wat hem betreft geen sprake is van zelfcensuur.

De oorspronkelijke afbeeldingen stuitten in het hele land al op weerstand. De tentoonstelling werd eerder in Maastricht, Vlissingen, Almere, Assen en Heerenveen beklad. Een foto van een geconstrueerde penis werd bespoten met graffiti. De afbeelding wordt nu inclusief bekladding alsnog vertoond in Arnhem.

De foto waarop trans-man Levi zijn geconstrueerde geslachtsdeel nauwelijks afschermt met een gouden lint werd in Almere zelfs verplaatst op last van de waarnemend burgermeester van die stad. De waarnemend burgemeester vond dat de afbeelding te expliciet was om te vertonen op de drukbezochte locatie vlak bij het WTC, zo meldde omroep Flevoland.

De 20 gekuiste afbeeldingen zijn te zien op grote zuilen bij het Gele Rijdersplein in Arnhem. Het kunstproject is tot en met 18 december te zien in Arnhem.

