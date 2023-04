Denk mee over het nieuwe Willemsplein

‘Ik hoop dat we een stortvloed van reacties en ideeën krijgen over hoe we het Willemsplein beter kunnen maken’. Dat zegt wethouder mobiliteit Nermina Kundić bij het rode informatiepunt dat deze week op het Willemsplein staat. Want iedereen kan meedenken over de verbetering van het Willemsplein. Dat kan vanaf vandaag persoonlijk bij het informatiepunt, en sinds vrijdag 7 april ook al online.

Levendig plein

De komende jaren gaat het Willemsplein, dat ligt tussen station Arnhem Centraal, de binnenstad en Park Sonsbeek, flink op de schop. Het plein is een belangrijk knooppunt voor het openbaar vervoer in het centrum, maar ook fietsers, voetgangers en auto’s maken er veel gebruik van. Ook het busstation wordt compleet vernieuwd. Kundić: ‘Omdat het plein een beeldbepalende plek is voor Arnhem, kijken we veel breder naar de herinrichting dan alleen naar verkeer. Het Willemsplein is in de laatste jaren erg ‘versteend’: groen heeft plaats gemaakt voor asfalt. Van een plein is niet echt meer sprake. Dat moet echt anders. Het Willemsplein moet weer een groen en levendig plein worden.’

Denk mee!

Deze maand nodigt de gemeente inwoners, ondernemers en bezoekers voor een eerste keer uit om mee te denken en suggesties te doen voor verbetering van het Willemsplein. Van 18 tot en met 21 april staat het ‘rode informatiepunt’ op het Willemsplein. Door middel van prikken op een kaart van het Willemsplein kun je meedenken over onderwerpen als oversteekplaatsen, de fietspaden, groen en schaduw op het plein en het stallen van fietsen. Centraal daarbij staan drie vragen: wat is goed, wat kan beter en wat ontbreekt er?

Schetsontwerp: opnieuw meedenken

Meedenken kan ook online via www.arnhem.nl/meedenkenwillemsplein. Deze website staat open van 7 tot en met 30 april. Als alle input is verwerkt, komt er een schetsontwerp. Ook daarover mag iedereen weer zijn mening geven. Naar verwachting is dat na de zomer. Het rode informatiepunt is open op dinsdag 18 april en woensdag 19 april van 8.00-17.00 en op donderdag 20 april van 11.00-20.00 uur.

Reacties