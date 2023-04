Bushalte Rijnstraat is nu groen, koel en gastvrij

Met het onthullen van de muurschildering ‘Uitzicht op de Rijn’ opende wethouder mobiliteit Nermina Kundić op 19 april de nieuwe groene bushalte ‘Rijnstraat’ aan de voet van de Nelson Mandelabrug. De eerst zo versteend plek is nu vooral groen en koel met twee moderne bushaltes met bomen, struiken en planten er omheen. De bushalte is nu ook goed toegankelijk voor minder validen en door de vergroening kan regenwater veel beter worden opgevangen.

Groener, circulair en biodivers

Kundić arriveerde samen met Martijn Mentink (directeur Hermes), Willem Jakobs (Stadsgras) en Rob van Moerkerk (directeur van aannemer NTP) per bus op de nieuwe groen bushalte. Kundić: Er is hier zo’n 300 m2 steen en asfalt ingeruild voor groen. Daardoor kan regenwater beter worden afgevoerd, maar ook zorgen de struiken bomen rond de nieuwe bushalte straks tijdens droge en hete periodes voor schaduw en verkoeling.’ Rond de bushalte zijn nestkastjes en insectenhotels opgehangen voor een betere biodiversiteit. De nieuwe haltes zijn bovendien veel gastvrijer en toegankelijker. ‘Verwijderde materialen zijn zoveel mogelijk hergebruikt en de nieuwe bushaltes zijn opgetrokken uit prefab-materialen die later goed kunnen worden hergebruikt.’

Verlichte muurschildering

Het oude ’trapgat’ onder de brug was voorheen een donkere en versteende plek. Nu is het een lichte plek en prijkt daar de muurschildering ‘Uitzicht op de Rijn’, een weergave van het schilderij ‘Arnhem gezien vanuit het westen’ van Abraham Johannes Couwenberg uit de collectie van Museum Arnhem. Couwenberg werd geboren in Delft, maar zou zijn meeste werken in Arnhem maken. In het oude trapgat aan de bovenzijde van de brug staat nu een boom die de wachtende reizigers verkoeling geeft. Aan de oostzijde is een nieuwe trap geplaatst, ook met voldoende groen. Vanaf die trap loop je zo het centrum in.

Oude stadspoort

De werkzaamheden aan de nieuwe bushalte zijn de afgelopen anderhalf jaar uitgevoerd. Eind 2021 werden de rijbanen vervangen. Eind 2022 en begin 2023 werden beide bushaltes zelf aangepakt. Met het onthullen van de muurschildering zijn alle werkzaamheden afgerond en is de nieuwe bushalte klaar voor gebruik. De bushalte Rijnstraat staat op de plek waar in de zestiende eeuw de stadspoort ‘Rijnpoort’ stond. Bij graafwerkzaamheden werden hier resten van deze oude stadspoort teruggevonden.

