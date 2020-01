Derde editie Arnhemse Uitnacht

De derde Arnhemse Uitnacht komt er aan. Vier kunst en cultuur in Arnhem: op vrijdag 24 januari vindt de 3e editie van de Arnhemse Uitnacht plaats. Op 18 locaties en in verschillende horecazaken in de stad kan het publiek beleven wat Arnhem te bieden heeft op het gebied van kunst, cultuur en uitgaan. Het programma van de Arnhemse Uitnacht bestaat uit voorstellingen, rondleidingen, exposities, workshops, lezingen en andere ontmoetingen. Onderdeel van de Arnhemse Uitnacht is de uitreiking van de Cultuurprijs Arnhem. Het evenement vindt de hele avond en nacht plaats in de binnenstad en is gratis toegankelijk.

Een diverser en uitgebreider programma

Het gevarieerde programma van de Arnhemse Uitnacht is samengesteld door de verschillende instellingen, individuele makers en kunstenaars. De kracht van het programma is de diversiteit van de acts en optredens. Jenny Doest, voorzitter van de Arnhemse Uitnacht: “Onze focus ligt op een programma dat een aantrekkelijke combinatie is van (podium-)kunst en breed toegankelijke cultuur. In Arnhem is hiervan een breed scala voorhanden en ik ben erg blij dat we dit totaalprogramma kunnen presenteren. De toegang tot de Arnhemse Uitnacht is bewust gratis. We hopen dat dit voor het publiek een extra stimulans is om kunst en cultuur met ons te vieren en dat de teller minimaal 12.500 bezoeken aangeeft.”

Van rollerskaten tot rondleidingen en slapen in hotel Rozet: laat je verrassen

In concertzaal Musis kun je rollerskaten op live discomuziek en leer je de Weense wals op muziek van Het Gelders Orkest. In Rozet bruist het hele gebouw met tientallen verschillende acts; na afloop kan het publiek er blijven slapen in hotel Rozet. Toneelgroep Oostpool presenteert in Huis Oostpool onder de titel ‘Alles wat theater is’ de grote verrassingsshow. In Theater a/d Rijn varieert het programma van muziektheater tot urban dans door het hele pand. Er zijn rondleidingen en workshops bij het Huis der Provincie en bij Collectie DE.GROEN. Julius Thissen geeft in De Kerk rondleidingen bij de expositie Body Control van Museum Arnhem. Filmtheater Focus toont een uitgebreid filmprogramma in alle filmzalen. Luxor Live geeft het podium aan ArtEZ Big Collective en Marieke Polderdijk en sluit af met de stille nacht (silent disco). In de studio’s van Introdans ervaart het publiek de repetities van de dansers en maakt er zelf een choreografie. De studenten Theatre practice van ArtEZ geven voorstellingen in het pand aan de Kortestraat. Willemeen is deze editie een van de nieuwe locaties met onder andere Power Plug. De Arnhemse Uitnacht sluit – inmiddels traditiegetrouw – af met een morning rave in Theater a/d Rijn om 09.00 uur, geleid door funkster Ruben Chi en DJ Lucy Love.

Tijdens de Arnhemse Uitnacht kun je op alle deelnemende locaties het programmaboekje vinden (verkrijgbaar vanaf vrijdag 17 januari). Daarnaast staan wij voor je klaar op het Festivalhart op het Bartokpark met alle informatie die je nodig hebt! Verder is alle programmering te vinden op de website of via een app.

Openings bal en Cultuurprijs Arnhem

De aftrap van de Uitnacht vindt dit jaar om 18.30 uur plaats in Musis. Kom kijken naar deze bijzondere opening onder leiding van danser en choreograaf Ruben Chi waarbij sport en urban dance met elkaar verbonden worden. Ruben Chi is een urban dansmaker met stevige roots in de hiphop culture.

Na de aftrap zal de Cultuurprijs Arnhem uitgereikt worden. Jaarlijks reikt de gemeente Arnhem de Cultuurprijs Arnhem uit. Deze stimuleringsprijs wordt toegekend aan een jonge talentvolle kunstenaar of groep kunstenaars die een vernieuwende bijdrage levert aan het culturele landschap van Arnhem én het imago als cultuurstad van Oost-Nederland versterkt en betekenis geeft. De prijs bestaat uit een geldbedrag van vijfduizend euro en werd in het verleden toegekend aan: Code Rood & Motel Spatie, Roof Garden Arnhem, Facing Pages, Donnerwetter, MAISON the FAUX en Louise te Poele.