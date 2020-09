Deze week: Arnhem in het teken van zwerfafval

Voor het derde jaar op rij worden in Arnhem een hele week events georganiseerd in aanloop naar de mondiale World Clean Up Day aankomende zaterdag, om de stad van zwerfafval te ontzien. Tot en met 19 september staat Arnhem volledig in het teken van zwerfafval. Gedurende de hele week kunnen inwoners van Arnhem acties organiseren, of zich aansluiten bij al bestaande initiatieven. Op woensdag zijn er acties in verschillende wijkcentra, georganiseerd door het KinderWijkTeam in samenwerking met Rijnstad, Vitanos en andere bedrijven en instellingen.

Meinerswijk

Eén van deze acties is deze; vanuit bezoekerscentrum Meinerswijk in Arnhem, zullen we de strandjes van de Rijn en het achterliggende natuurgebied schoonmaken. Naast dat we het zwerfafval verminderen wat via de Rijn in de Noordzee verdwijnt, zorgt dit evenement ook voor bewustwording rondom afval en stimuleert het tot het verminderen van gebruik van plastic. Tevens is het heerlijk om samen met andere Arnhemse vrijwilligers de handen uit de mouwen te steken in de prachtige Arnhemse natuur.

World Clean Up Day

Daarna eindigen we de week op 19 september met de World Clean Up Day. Tijdens de World Clean Up Day komen over de gehele wereld mensen bijeen in de strijd tegen zwerfafval. In Arnhem organiseert het KinderWijkTeam in samenwerking met Heel Arnhem Schoon allerlei acties die zullen plaatsvinden door de hele stad. Naast dat we het zwerfafval in de stad dat via de Rijn de Noordzee in verdwijnt verminderen én er een fijnere leefomgeving van maken, zorgen we ook voor bewustwording van het gebruik van plastic.

We eindigen om 16:00 met het wegen van het verzamelde zwerfafval bij de container onder de Nelson Mandelabrug. De activiteit zal van 13:00 – 17:00 uur plaatsvinden. Het precieze tijdschema zal later volgen.

Voor een overzicht van alle locaties en meer informatie, bezoek onze website: www.hetkinderwijkteam.nl/wcd

Aanmelden kan via: wcd@hetkinderwijkteam.nl

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties