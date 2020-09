In Arnhem verscholen: Open Monumentendagen

Ook de jaarlijkse Open Monumentendagen in het tweede weekend van september zien er anders uit vanwege de corona crisis, maar de organisatie van Open Monumentendag Arnhem ging de uitdaging aan: minder openstellingen, wel monumenten-routes!

Elk jaar openen Arnhemse monumenten hun deuren voor het publiek in het kader van Open Monumentendag. Arnhem en zijn samenwerkingspartners hebben ondanks de omstandigheden het toch voor elkaar gekregen om een bijzonder evenement te ontwikkelen voor het weekend van 12–13 september.

(verscholen) kunstwerken in de openbare ruimte

In samenwerking met Theo Brink (Arnhemkenner en auteur van Het Nulboek, Arnhem uit de kunst) twee bijzondere monumenten-routes ontwikkeld. Deze nemen je mee langs opmerkelijke gebouwen en verscholen kunstwerken in de openbare ruimte: een wandelroute door de authentieke volkswijk Klarendal in Arnhem-Noord (5 kilometer) en een fietsroute door de voormalige aandachtwijk Malburgen in Arnhem-Zuid (20 kilometer).

De routes leiden langs verborgen, minder bekende plaatsen en sluiten zo aan bij het thema van dit jaar: In Arnhem verscholen. Men kan op eigen gelegenheid op pad gaan, op gepaste afstand van elkaar, en zo toch meer leren en ontdekken over minder bekende monumenten in Arnhem. De routes zijn gepubliceerd in een routeboekje dat op verschillende uitgiftepunten in de stad gratis verkrijgbaar is, MAAR IS OOK TE DOWNLOADEN

Ook op de website van Open Monumentendag Arnhem zijn de routes te bekijken.

Dit jaar zullen minder monumenten hun deuren openen dan gewoonlijk.

Open Monumentendag is een landelijk en gratis toegankelijk evenement dat jaarlijks plaatsvindt in het tweede weekend van september.

