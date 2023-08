DigiSlim: gratis cursus in Huis voor de Wijk Immerloo

Vanaf september start een nieuwe gratis cursus van DigiSlim en Rozet in Immerloo: Digislimmer. In deze cursus leer je hoe je omgaat met een telefoon, tablet of laptop.

Smartphone, tablet, laptop

De cursus Digislimmer bestaat uit vier lessen over telefoons, tablets en laptops. Je leert over de verschillende knoppen op jouw apparaat, belangrijke instellingen, mailadressen en nog veel meer. Ook ga je aan de slag met handige apps en belangrijke websites, zoals DigiD, het huisartsen- en ziekenhuisportaal en Mijn Overheid. Als je deze onderwerpen hebt afgerond, kun je ook meedoen aan een vervolgcursus. Daar leer je nog veel meer over de digitale wereld.

Huis voor de Wijk Immerloo

De cursus Digislimmer is gratis en start vanaf september in het Huis voor de Wijk in Immerloo (Eimerssingel-Oost 266, 6834 CZ Arnhem). Wil je meedoen aan Digislimmer? Meld je dan aan per mail via info@digislim.nl of telefonisch via 06-40278934, en je wordt in de eerstvolgende beschikbare cursus geplaatst.

Heb je al eerder vragen over digitale zaken, of wil je gewoon oefenen? Dan kun je ook terecht bij het digitale spreekuur in één van de vestigingen van Rozet. Kijk op www.rozet.nl voor meer informatie.

Deze cursus wordt je gratis aangeboden door de Samenwerkende Gelderse Bibliotheken.

Reacties