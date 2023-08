Laatste kans om je tegels gratis op te laten halen

‘Wip je mee?‘ Overal in Arnhem treffen we vlaggetjes met die tekst omdat daar tegels zijn gewipt om de stad te vergroenen. De laatste tegelophaaldienst om het makkelijker te maken om mee te wippen, is op 30 oktober om. Waarom ook al weer?

Arnhem op de eerste plaats NK Tegelwippen

Het NK Tegelwippen stimuleert bewoners, overheden en bedrijven om onnodige verharding te vervangen door groen. Zo wordt Nederland mooier, biodiverser en klimaatbestendiger. Sinds de start van het NK Tegelwippen 2023 zijn er in Arnhem al 150.000 tegels gewipt. Arnhem staat hiermee op de eerste plek in het klassement.

Dit jaar hebben al meer dan 500 Arnhemmers meegedaan met de Tegelophaalservice, waarbij tuintegels gratis worden opgehaald. De deelnemers hebben samen meer dan 5.000m2 tegels vervangen door groen, wat ongeveer dezelfde oppervlakte is als Musis Sacrum! Ga jij ook je tuin vergroenen? Schrijf je dan in voor de laatste ophaalronde van 30 oktober via www.tegelophaalservice.nl.

Nieuw: deelnemers kunnen maar liefst tot 35m2 tegels per adres aanmelden!

Het najaar is het ideale plantseizoen

Oktober is de ideale maand om vaste planten aan te planten. En vanaf november begint het bomenplantseizoen. Een bloeiende lente plant je dus in de herfst! Meld je aan voor de gratis Tegelophaalservice en je bent helemaal klaar voor ‘het vergeten plantseizoen’. Kijk voor meer informatie, de aanmeldformulieren en spelregels op www.tegelophaalservice.nl.

Een groene tuin is goed voor onder andere vlinders en vogels en is een fijne plek om te zijn. Ook biedt groen verkoeling op hete dagen en voorkomt wateroverlast bij hoosbuien. Kijk voor meer informatie op www.arnhemklimaatbestendig.nl.

Een voorbeeld

van de tuin van een deelnemer aan de Tegelophaalservice uit Malburgen.

Reacties