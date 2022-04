‘Dit initiatief is voor jou en mij, voor iedereen eigenlijk’

Eind vorig jaar is in een voormalige groentewinkel aan het Croydonplein in Kronenburg een ontmoetingsruimte gerealiseerd. Koffieochtenden, spelletjesmiddagen en knutseluurtjes, de buurt is er maar wat blij mee. Sinds januari is er nog een reden om de drempel van nummer 386 over te stappen. Elke dinsdagochtend houdt Voor Elkaar in Arnhem er inloopspreekuur voor iedereen die praktische hulp of een praatje kan gebruiken.

Door Hilde Wijnen

Onopgemerkt aan tafel schuiven is er niet bij in de ontmoetingsruimte aan het Croydonplein. Het oude winkelpand is voorzien van grote ramen waardoor elke bezoeker lang en breed voordat die binnentreedt, wordt gespot. Eenmaal door de deur wacht een warm welkom. Van de buurtbewoners die al aan de koffie zitten, maar zeker ook van Anja van Hal van Stichting Rijnstad. “Kijk, daar komt Jos,” roept ze. “Dit is zo leuk!” Er stapt een man binnen met een pak koekjes onder zijn arm. Zodra hij Anja ziet, knippen de pretlichtjes in zijn ogen aan. “Heb je weer wat lekkers meegebracht?” vraagt ze. En ze wijst. “Dit is de mevrouw van de krant. Misschien kun je een mooi verhaal vertellen!”

Drukte van jewelste

Mooie verhalen heeft Jos zeker, maar eerst gaat hij buurten met de andere bezoekers. Het is een drukte van jewelste op deze doodgewone dinsdagochtend in januari. “Ik heb nog nooit zo veel mensen bij elkaar gezien. We moeten uitbouwen!” grapt wijkbewoner Jan. De mensen uit de buurt weten de ontmoetingsruimte vanaf het allereerste begin goed te vinden, volgens Anja. “We gingen begin oktober van start, in de week van de eenzaamheid,” vertelt ze. “Op maandagochtend om negen uur kregen we de sleutel, om acht uur stonden we klaar met tafels, stoelen en koffie en om half tien deden we deuren open.”

De ontmoetingsruimte is vijf dagen in de week geopend. Van maandag tot en met vrijdag is er vrije inloop. Er zijn geen vaste activiteiten. Anja: “We doen spelletjes en er is een creatieve middag, maar alles heeft een open karakter. Er moet ruimte zijn voor spontaniteit. Bij mij kan het allemaal. Wil je morgen een pan spaghetti maken? Leuk, doen we!”

Voor Elkaar in Arnhem

Vaste prik op de dinsdagochtend is vanaf januari wel Voor Elkaar in Arnhem. Het initiatief koppelt sinds de eerste lockdown mensen die door de coronacrisis hulp nodig hebben aan mensen of instanties die die hulp kunnen bieden. Inmiddels is Voor Elkaar in Arnhem uitgegroeid tot een plek waar iedereen terecht kan met een informele hulpvraag: van een helpende hand bij het ophangen van een plankje tot een luisterend oor bij eenzaamheid. Tot voor kort was het loket alleen bereikbaar via telefoon en mail, maar nu is er dus een fysieke locatie.

Dory Vierhout, vrijwilliger bij SWOA, is deze ochtend het aanspreekpunt en legt uit wat Voor Elkaar in Arnhem precies doet. “Het gaat om kleine hand- en spandiensten. Misschien heb je je enkel verstuikt en is je familie niet in de buurt om je te helpen met het uitlaten van de hond. Nou, dan zijn wij er. Dit initiatief is voor jou en mij, voor iedereen eigenlijk. Ik heb zelf ook een hond en woon te kort in Arnhem om mijn buren in te schakelen, dus ik zou het hulpnummer ook bellen als mij iets zou overkomen.”

Arnhemmers voor Arnhemmers

In mei verruilde Dory Rotterdam, waar ze geboren en getogen is, voor Arnhem. Voor Elkaar in Arnhem geeft haar gelegenheid de stad en de mensen die er wonen te leren kennen. “Ik heb 45 jaar in zorg en welzijn gewerkt, dus dit spreekt mij wel aan. Op een informele manier iets voor elkaar proberen te betekenen, dat voegt echt iets toe aan het palet van zorg. Arnhemmers zorgen voor Arnhemmers, ik vind het een heel goed initiatief. Het is een erg levendig gebeuren!”

Dat is het zeker. Naast Dory van SWOA en Anja van Rijnstad zijn er twee vrijwilligers en een stagiaire aanwezig. Op donderdag is bovendien herstelcommunity Vitale Verbindingen aan het Croydonplein te vinden. Zo wordt er in de buurt een solide netwerk gebouwd. Het gezelschap buurtbewoners dat om de tafel zit is er erg enthousiast over. Zoals Irma, die sinds kort op de achtste etage van de flat boven de ontmoetingsruimte woont. “Deze plek heeft een zeer sociale functie.” En Fien. “Als je alleen bent, is het gewoon heerlijk om hier even te zijn,” vindt ook zij. “En Anja doet zo veel voor ons,” voegt Irma toe. “Dat moet je wel opschrijven, hoor. Zij is echt heel belangrijk!”

Fantasie en lef

Veel hulpvragen worden er deze ochtend niet gesteld. “De mensen die hier koffie komen drinken, hebben het best wel voor elkaar,” aldus Dory. “Maar laatst hadden we zeven aanvragen van Arnhemmers die zich eenzaam voelen. Nou, dan gaan we kijken wat die mensen voor elkaar kunnen betekenen. Het is niet zo dat wij alles voor iedereen moeten oplossen. Mensen op elkaars pad brengen, hun blikveld verbreden en nieuwe mogelijkheden laten zien, dat is wat we willen. En als mensen dan weer een beetje fantasie en lef hebben, gaan ze hun eigen problemen met elkaar oplossen.”

